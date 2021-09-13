"وحش الاكتئاب" يجبر كريج بيلامي على الرحيل عن الجهاز الفني لـ أندرلخت

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 10:58

كتب : FilGoal

كريج بيلامي - أندرلخت

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي عن ترك كريج بيلامي لمنصبه كمساعد مدرب، بسبب معاناته من مشاكل نفسية.

وعمل بيلامي كمساعد لـ فينسنت كومباني في تدريب أندرلخت على مدار العامين الماضيين، قبل أن يرحل عن منصبه أمس الإثنين.

وودّع بيلامي اللاعبين في غرفة خلع الملابس مساء الأحد بعد الفوز على ميخيلين بسبعة أهداف مقابل هدفين.

وكشف بيلامي في العام الماضي عن معاناته من مرض الاكتئاب منذ 2017.

وأوضح أندرلخت في بيانه أن "المشاكل النفسية لـ بيلامي قد عاودته مجددا مؤخرا، ليتخذر قرارا صعبا ولكنه ضروري للاعتناء بصحته النفسية".

وصرّح كومباني: "كريج كان مدربا وشخصا مميزا بالنسبة لنا".

وأضاف قائد بلجيكا ومانشستر سيتي السابق: "لقد قام بعمل مهم في تطوير لاعبين مثل جيريمي دوكو، وياري فيرشايرين، وألبيرت سامبي لوكونجا وآخرين".

واستدرك: "لكن وحش الاكتئاب قد عاوده مجددا، ويجب أن نعطيه الوقت ليتعافى كليا".

وأتم: "الصحة أهم من كرة القدم، وبابنا سيكون مفتوحا له دوما".

بيلامي (42 عاما) يمتلك 78 مباراة دولية مع منتخب ويلز كلاعب، سجل خلالها 19 هدفا، كما مثّل منتخب بريطانيا العظمى في دورة الألعاب الأولمبية 2012.

ومر بيلامي عبر العديد من الأندية خلال مسيرته الطويلة، مثل: نورويتش سيتي، ونيوكاسل يونايتد، وسيلتك، وبلاكبرن روفرز، وليفربول، ووست هام يونايتد، ومانشستر سيتي –حيث تزامل مع كومباني-، وكارديف سيتي.

وصرّح بيلامي في حوار مع شبكة سكاي العام الماضي: "تم تشخيصي بالإصابة بمرض الاكتئاب في آخر 3 أو 4 أعوام".

وتابع: "أنا شخص مكتئب، لا أستطيع الإفلات منه، أخضع للعلاج منذ 3 سنوات وهذه المرة الأولى التي أفصح فيها عن ذلك".

وواصل: "لقد عانيت من تقلبات رهيبة بسبب إصاباتي، تعذبت، لم أتوقع أن تكون مسيرتي الكروية بهذا الشكل، كلما ركضت كنت أتألم".

وكشف: "خلال مسيرتي كلاعب كان الاكتئاب أسوأ بكثير، كنت أعود إلى المنزل ولا أتحدث لمدة 3 أيام".

وأتم: "كنت أحبس نفسي في غرفة وأذهب إلى السرير وحدي، تلك هي الطريقة التي الوحيدة التي واجهت بها الاكتئاب".

بيلامي أندرلخت
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