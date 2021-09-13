أوباما: لم أكن سبب تأخير التجديد مع الزمالك.. ولا أعلم سبب استبعادي من المنتخب

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 00:42

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد - هدف أوباما

شدد يوسف أوباما لاعب الزمالك على أنه لم يكن سبب تأخير تجديد التعاقد مع الأبيض مشيرا إلى أنه هدفه دائما هو اللعب للزمالك مهما كانت الظروف.

وقال أوباما في تصريحات لقناة الحياة: "الجمهور يعرف أنني زملكاوي وأحب اللعب في النادي مهما كانت الظروف".

وأضاف "كل لاعب يحب الاستقرار خصوصا عندما تلعب في النادي الذي تشجعه وكانت هناك رغبة مني في التجديد رغم كل الضغوطات وتأخير التجديد لم يكن بسبي وإنما بسبب ظروف النادي".

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وواصل "بطولة الدوري كانت صعبة للغاية خصوصا في الأسابيع الأخيرة ولكن كان لدينا إصرار على الفوز باللقب من أجل الجماهير".

واستطرد "من الممكن أن تمر ببعض الظروف الصعبة ولكن اللاعبين كانوا رجالا وتعاهدوا على الاستمرار وتعويض الجماهير عن خسارة إفريقيا بالفوز بالدوري. فقدنا بعض اللاعبين خلال الموسم ولكننا استطعنا تعويضهم".

وعن مصطفى فتحي، قال "سيكون إضافة كبيرة لنا، قدم فترة مميزة مع سموحة وسنساعده بالطبع للانسجام مع المجموعة وهو ما ينطبق على كل اللاعبين العائدين

وتابع عن غيابه عن المنتخب "أقدم كل ما لديّ والتوفيق من عند الله، أنتظر دائما اللحظة التي انضم فيها لمنتخب مصر وهو حلم لكل شخص. أكتر سؤال يوجه لي هو لماذا تغيب عن المنتخب؟ قدمت مستويات جيدة وانتظرت استدعائي ولكن هذا لم يحدث".

وأكمل "استبعادي كان وجهة نظر من حسام البدري ولا أستطيع الحديث عنها، وهذا ما حدث معي أيضا وقت المنتخب الأولمبي عندما كنت في الاتحاد السكندري وقدمت مستويات جيدة وقتها. أتمنى له التوفيق في المستقبل وأشكره على الفترة التي قضاها مع منتخب مصر، لا يمكنني إلا الاجتهاد في التدريبات والمباريات وأنتظر الاستدعاء".

وأتم "رقمي المفضل دائما هو الرقم 10، لعبت كثيرا بالرقم 14 وظهرت بشكل جيد به الموسم الماضي".

أوباما شارك في 37 مباراة مع الزمالك هذا الموسم سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

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