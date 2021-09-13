المعجزة تتحقق.. ميدفيديف يوقف سلسلة انتصارات دجوكوفيتش ويفوز بأمريكا المفتوحة للتنس

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 00:38

كتب : FilGoal

دانيل ميدفيديف

فاز الروسي دانييل ميدفيديف بلقب أمريكا المفتوحة للتنس بعد الفوز على المصنف الأولى على العالم نوفاك دجوكوفيتش بثلاثة مجموعات دون رد.

ميدفيديف فاز بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-4 قبل أن يواصل تفوقه ليفوز بالمجموعة الثانية بنفس النتيجة.

وأخيرا حسم الروسي المجموعة الثالثة بنتيجة 6-4 ليفوز باللقب.

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ميدفيديف أصبح ثاني لاعب يهزم نوفاك دجوكوفيتش في آخر 10 نهائيات لعبها في بطولات الجراند سلام بعد رافائيل نادال.

ميدفيديف هو ثالث لاعب يفوز بلقب أمريكا المفتوحة للتنس مع خسارة مجموعة واحدة فقط بعد إيفان لندل عام 1987 ورافائيل نادال عام 2010.

وهو أول لاعب روسي يحقق لقب جراند سلام منذ مارات سافين في أستراليا 2005.

توقفت سلسلة انتصارات نوفاك دجوكوفيتش عند 27 انتصار متتالي وهو ما جعله يفوز بثلاثة ألقاب جراند سلام خلال عام 2021.

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس دانييل ميدفيديف نوفاك دجوكوفيتش
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