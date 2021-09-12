خبر في الجول - متعب يقترب من تمثيل الأهلي في رابطة الأندية

اقترب عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق من تمثيل القلعة الحمراء في اجتماع رابطة الأندية المقبل.

وعلم FilGoal.com أن اسم عماد متعب مرشح بقوة داخل الأهلي، ليكون ممثلا عن النادي الأحمر في اجتماع رابطة الأندية.

ودعا اتحاد الكرة المصري، أندية الدوري الممتاز لترشيح ممثل واحد لكل نادي في موعد أقصاه 14 سبتمبر الحالي لانتخاب رابطة أندية القسم الأول.

وحدد اتحاد الكرة المصري في خطابه المرسل لأندية الدوري الممتاز وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ألا يكون ممثل النادي عضوا بمجلس إدارته أو موظفا به.

وأعلن نادي البنك الأهلي، اعتماد اسم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة ونجم الأهلي السابق، ليكون ممثلا للنادي في انتخابات رابطة الأندية.

ويعود النشاط الرياضي في مصر يوم 21 سبتمبر الجاري بمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.