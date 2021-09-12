خبر في الجول - متعب يقترب من تمثيل الأهلي في رابطة الأندية

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 23:38

كتب : FilGoal

عماد متعب - الأهلي - الاتحاد

اقترب عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق من تمثيل القلعة الحمراء في اجتماع رابطة الأندية المقبل.

وعلم FilGoal.com أن اسم عماد متعب مرشح بقوة داخل الأهلي، ليكون ممثلا عن النادي الأحمر في اجتماع رابطة الأندية.

ودعا اتحاد الكرة المصري، أندية الدوري الممتاز لترشيح ممثل واحد لكل نادي في موعد أقصاه 14 سبتمبر الحالي لانتخاب رابطة أندية القسم الأول.

أخبار متعلقة
مران الأهلي - عودة اللاعبين الدوليين.. ومعسكر في الإسكندرية بعد مباراة المقاولون الأهلي يواجه بتروجت وديًا نادي البنك الأهلي يختار محمد فضل ممثلا عنهم في رابطة أندية الدوري المصري الأهلي يحتفل باللقب العاشر في دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء

وحدد اتحاد الكرة المصري في خطابه المرسل لأندية الدوري الممتاز وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ألا يكون ممثل النادي عضوا بمجلس إدارته أو موظفا به.

وأعلن نادي البنك الأهلي، اعتماد اسم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة ونجم الأهلي السابق، ليكون ممثلا للنادي في انتخابات رابطة الأندية.

ويعود النشاط الرياضي في مصر يوم 21 سبتمبر الجاري بمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.

الأهلي رابطة الأندية
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة محمد مصيلحي بـ فيروس كورونا 2 دقيقة | الدوري المصري
زميله: مرموش سريع وقوي.. سجل رغم انعزاله في الهجوم 10 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول - أحمد رفعت يمتلك عرضين من أندية في الدوري المصري 15 دقيقة | الدوري المصري
أوباما: لم أكن سبب تأخير التجديد مع الزمالك.. ولا أعلم سبب استبعادي من المنتخب 16 دقيقة | الدوري المصري
المعجزة تتحقق.. ميدفيديف يوقف سلسلة انتصارات دجوكوفيتش ويفوز بأمريكا المفتوحة للتنس 20 دقيقة | رياضات أخرى
صلاح: سعيد بوصولي للهدف رقم 100.. وأتمنى تحقيق المزيد قبل الرحيل عن ليفربول 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب مرموش عن سبب الدفع به: شاهدتم اليوم ما هو قادر على فعله 33 دقيقة | المحترفون
أنشيلوتي: فينيسيوس بارد أمام المرمى.. وقدّمنا الهدايا لـ سيلتا في الشوط الأول 47 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك