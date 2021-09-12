مورينيو يعترف بعد مباراته رقم 1000: لقد كذبت على الجميع

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 23:30

كتب : أحمد أباظة

جوزيه مورينيو - روما × ساليرنتانا

أبدى جوزيه مورينيو مدرب روما سعادته بالفوز في مباراته رقم 1000 بمسيرته التدريبية، والتي أتت على حساب ساسولو بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.

وقال مورينيو في تصريحاته لـ "دازن" عقب المباراة: "خلال هذا الأسبوع كذبت على نفسي كثيرا، كنت أقول أنها ليست مباراة ذات طابع خاص. إنه رقم مهم بالنسبة لي وبالتأكيد سأريد دائما أن أتذكر هذه الليلة باعتبارها مباراتي رقم 1000".

وأضاف "لم أكن أود تذكر هزيمة. كنت خائفا من الاحتفاظ بهذه الذكرى للأبد. لقد كذبت على الجميع. كان شعورا عظيما في النهاية لأن هذه المباراة كان من الممكن أن تنتهي بنتيجة 6-6، وكان من الممكن أن يفوز ساسولو أيضا".

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وعن المباراة قال المدرب البرتغالي: "روي (باتريسيو حارس روما) قدم لنا تصديات مذهلة، وأهدرنا نحن بعض الفرص السهلة. كانت مباراة خارقة للعادة بالنسبة للمتابع المحايد، فكر فيما تعينه لشخص مثلي".

وأوضح عن احتفاله بهدف الفوز "الليلة لم أشعر أني أبلغ من العمر 58 عاما، بل 12.. هذا الوقت الذي تحلم فيه ببداية مسيرتك في كرة القدم. لقد كانت ركضة طفولية".

وعن الخصم قال مورينيو: "لديهم مدرب جيد للغاية وفريق جيد للغاية. لديهم هويتهم الخاصة أيضا. كنت أعرف ذلك منذ أن بدأت دراستهم في بداية الأسبوع. بالنسبة لنا حققنا 3 نقاط هامة، وربما هناك من قرر أني لا أستحق ذكرى سيئة في هذه المباراة".

وكانت المباراة تسير إلى التعادل حتى سجل ستيفان الشعراوي هدف الفوز في الوقت القاتل، تحديدا في الدقيقة 91.

مورينيو روما الدوري الإيطالي
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