أبو جريشة: أعتقد أن حسين السيد انتقل إلى بيراميدز

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 23:26

كتب : FilGoal

حسين السيد - الأهلي - الإسماعيلي

كشف علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية في الإسماعيلي عن اقتراب حسين السيد ظهير أيسر الفريق السابق من الانضمام لصفوف بيراميدز.

وقال أبو جريشة عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "أعتقد أن حسين السيد انتقل إلى بيراميدز".

وأضاف "لغة المال تحكم سوق الانتقالات ولكن الإسماعيلي يظل كما هو واللاعب الذي يحرص على أن يكون نجما سينضم إلى الإسماعيلي ومن يبحث عن المال فقط سينضم لأندية أخرى".

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وانتهى تعاقد حسين السيد مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الماضي.

وواصل "إيهاب جلال رحل عن الإسماعيلي وفقا لرغبته في الانتقال لنادي بيراميدز".

واستمر في تصريحاته "كنا نعمل على التعاقد مع اللاعبين الذي حددهم إيهاب جلال من أجل تلبية طلباته".

وشدد في ختام تصريحاته "لم تحدث أي أزمات مع إيهاب جلال والمدرب رحل بكامل إرادته لرغبته في تدريب بيراميدز".

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