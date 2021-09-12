بيولي عن إبراهيموفيتش: لا يكبر أبدا

تغنى ستيفانو بيولي، المدير الفني لإيه سي ميلان، باللاعب زلاتان إبراهيموفيتش بعد الفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ.

وقال بيولي في تصريحات نشرتها "لاجزيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "زلاتان لا يشيخ ولا يكبر أبدا".

وأضاف "بخلاف موهبته، لديه شغف خارج عن المألوف، رؤيته وهو يتدرب أمر ممتع، بالنسبة له الوقت لا يمر أبدًا".

وتابع: "زلاتان لم يلعب مباراة لمدة 4 أشهر وكان سعيدا جدا بالدخول، الدقائق ستجعله يشعر بالرضا في المباريات القادمة".

وأشاد بيولي ببقية لاعبي الميلان قائلا "كل واحد منهم لديه صفاته الخاصة، وبالتالي هذا يصب في مصلحة الفريق ككل".

على الناحية الأخرى نشر اللاعب السويدي إبراهيموفيتش صورتين له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

الصورة الأولى كانت وهو مصاب في منطقة الركبة، والصورة الثانية من مباراة الفريق أمام لاتسيو في الدوري، وهو يحتفل مع الجمهور، وكتب على الصورتين تاريخ الإصابة وتاريخ العودة إلى الملاعب مرة أخرى.

فوز ميلان على لاتسيو رفع رصيده للنقطة التاسعة ليتشارك مع نابولي وروما في صدارة الدوري الإيطالي.