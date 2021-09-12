الشعراوي ينقذ "ألفية" مورينيو ويقود روما للفوز على ساسولو

بسيناريو قاتل في اللحظات الأخيرة، فاز روما على ضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإيطالي.

وكانت هذه هي المباراة رقم 1000 في المسيرة التدريبية للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، والتي انتهت بانتصار تحقق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

البداية أتت لصالح ساسولو في الدقيقة 27 بهدف سجله دومينيكو بيراردي، ولكن الحكم سيموني سوتزا عاد لمراجعة تقنية الفيديو، ليتبين وجود تسلل ويلغى الهدف على إثره.

استغل روما هذا الأمر لصالحه في الدقيقة 37 ليسجل هدف التقدم بتوقيع برايان كريستانتي، الذي أرسل الكرة في منتصف المرمى بعد أن وصلته من ركلة حرة نفذها لورينزو بيليجريني.

أنهى الذئاب الشوط الأول بالتقدم، ولكن ساسولو نجح في معادلة النتيجة في الدقيقة 57 بهدف فيليب ديوريسيتش، وذلك بعد بينية من بيراردي وجدته أمام المرمى ليسجل في الزاوية اليمنى.

كاد تامي أبراهام أن يسترد التقدم لروما في الدقيقة 59 بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن، وفي الدقيقة 69 حل ستيفان الشعراوي على حساب الأرميني هنريك مخيتاريان.

وأخيرا في الدقيقة 91، تلقى الشعراوي تمريرة قاتلة من إلدور شوموردوف ليسدد على حدود المنطقة ويسجل في الزاوية اليمنى، لينفجر مورينيو في الاحتفال.

Mourinho was made for television. Blockbuster manager 😂😭 pic.twitter.com/oPW9Off0Se — Av (@aviv_lavi) September 12, 2021

فوز كاد يتعكر في الدقيقة 95 بهدف جيانلوكا سكاماكا لصالح ساسولو، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، ليرفع روما رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي، بفارق الأهداف عن ميلان ونابولي، فيما يحتل ساوسولو المركز التاسع بـ4 نقاط.

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