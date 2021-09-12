إيهاب جلال يقود مران بيراميدز لأول مرة

قاد إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز مران فريقه الجديد لأول مرة.

وأعلن بيراميدز عن تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق، بدلا من اليوناني تاكيس جونياس.

وخاض الفريق تدريبه تحت قيادة مديره الفني الجديد إيهاب جلال والذي تولى المهمة خلال الساعات الماضية ليقود النادي.

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأول للحديث عن المرحلة المقبلة وتجهيزات الفريق وضرورة التركيز من أجل تحقيق طموحات النادي في حصد الألقاب.

ويبدأ بيراميدز مشواره في المرحلة المقبلة بمواجهة نظيره سموحة يوم 25 سبتمبر الجاري على استاد السويس الجديد في إطار مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.