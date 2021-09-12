ساري بعد الطرد: ساليميكرس لم يحترم سني.. وزلاتان جعله يعتذر

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 22:48

كتب : عمر خالد

ساري المدير الفني لاتسيو الإيطالي

تعرض ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي لاتسيو إلى الطرد في المباراة التي جمعت بين ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي.

وكانت مشادة كبيرة حدثت بين ساري وبين ساليميكرس لاعب ميلان، ليتدخل الحكم بعدها ويطرد مدرب لاتسيو في المباراة التي انتهت بفوز الروسونيري بهدفين نظيفين.

وقال ساري في تصريحات بعد اللقاء: "ساليميكرس قال لي شيء غير محترم ولم يحترم سني، لكن الأمر انتهى زلاتان جعله يعتذر و انتهى الأمر".

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وأضاف "اللاعب وجه لي كلام لم أكن أقوله إلى الأكبر مني سننا، ذلك قلت له عليك أن تظهر بعض الاحترام".

وتابع "من الصعب أن نخسر دون أن نلعب كرة القدم، لعبنا مباراة على عكس ما تدربنا عليه هذا الأسبوع، بدأنا في انتظار الخصم في نصف الملعب، وهذا مصدر خيبة أمل بالنسبة لي".

وواصل "يجب أن أكون واضحا إنني أطلب شيئا مختلفا تماما عما اعتاد عليه اللاعبون، عندما تغير طريقة اللعب، فذلك لأن طريقة التفكير تتغير، هذه العملية تقودك إلى أن تتأخر قليلا في التطور".

وأتم "يجب أن يتحلى الفريق بالشجاعة والذهاب للإمساك بالكرة في النصف المقابل من الملعب".

وبتلك النتيجة يحتل لاتسيو المركز السادس برصيد 6 نقاط، فيما يأتي ميلان في المركز الأول برصيد 9 نقاط.

لاتسيو ميلان الدوري الإيطالي ماوريسيو ساري
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