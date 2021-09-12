لابورتا يرد على تيباس: لديه هوس مريض بإيذاء برشلونة.. هو المسؤول عن رحيل ميسي

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 21:59

كتب : أحمد أباظة

جوان لابورتا رئيس برشلونة

رد خوان لابورتا رئيس برشلونة على هجوم خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا بهجوم مضاد، وذلك عبر قنوات النادي الرسمية، بعد اتهامات الأخير للنادي الكتالوني بالتبعية لريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز.

وتتلخص اتهامات تيباس في رفض لابورتا لاتفاقية صندوق استمار (سي في سي) بعد موافقته في البداية، والتي أرجعها لرفض بيريز الذي أرجعه بدوره إلى تمسكه بمشروع دوري السوبر الأوروبي.

أيضا قال تيباس إن مسألة ليونيل ميسي نجم الفريق الذي اضطر للرحيل إلى باريس سان جيرمان بسبب عدم قدرة برشلونة على تجديد العقد، كان يمكن تفاديها بالكامل بما يضمن بقاء الأرجنتيني في كامب نو.

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وقال لابورتا ردا على تصريحات رئيس الليجا: "لديه هوس مريض بالبحث عن كيفية إيذاء برشلونة. بدلا من البحث عن التفاهم، دائما ما يهدف للصراع والمواجهة. مشجعو برشلونة يعرفونه جيدا".

وأضاف "ما قاله تيباس لم يكن لائقا بالنسبة لي من رئيس الليجا".

ما قاله تيباس يتضمن اتهام برشلونة بالتعرض لـ "اختطاف نفسي" من بيريز، نابع من الشعور بـ "عقدة نقص"، مفسرا ذلك بأن لابورتا البعيد عن عالم كرة القدم لأكثر من 10 سنوات قد تعرض للخدافع على يد رئيس ريال مدريد الذي اعتبره رجلا ذكيا للغاية.

أما عن مسألة ميسي أوضح لابورتا "إنه يقول أن ميسي لم يبقَ مع برشلونة ولكنه كان العامل الرئيسي في عدم بقائه بسبب قواعده الخاصة للعب المالي النظيف، إنه يريد أن يكون ملكيا أكثر من الملك". في إشارة لوجود قواعد للعب المالي النظيف من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتابع "اتركوه ينظر إلى الأمر، لأن بقية الدوريات تملك المزيد من المرونة وتمكنت من الإبقاء على أهم لاعبيها".

وعن اتفاقية صندوق الاستثمار الشهيرة التي رفضها النادي الكتالوني قال الرئيس: "ما لن يفعله برشلونة هو السماح لتيباس بالحصول على حقوق النادي. لن نتبع مشاريع السيد تيباس الشخصية، التي يريد بها استغلال مصلحة برشلونة للحصول على المال برهن الحقوق التلفزيونية لمدة 50 عاما".

واختتم "إدارة برشلونة التي تم انتخابها من الأعضاء بصورة ديمقراطية تمنع أي أحد مثل رابطة الليجا من الاستيلاء على حقوق النادي".

يذكر أن برشلونة كان قد توصل لاتفاق مع ميسي لتجديد تعاقده، ولكن مع تصاعد الظروف وإصرار النادي على رفض الاتفاقية وتمسك رابطة الليجا بموقفها، فشل النادي الكتالوني في إيجاد حل للإبقاء عليه، لينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

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