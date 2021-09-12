طلعت يوسف مدربا لـ الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي التعاقد رسميا مع المدير الفني طلعت يوسف ليتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وكشف الإسماعيلي في وقت سابق لـFilGoal.com عن اختيار طلعت يوسف لتدريب الدراويش. (طالع التفاصيل)

وكان صاحب الـ 66 عاما قد اتفق من قبل على تدريب الدراويش مطلع الموسم الماضي، قبل أن يعتذر عن عدم تولي المهمة بعد أقل من 48 ساعة.

ويخلف يوسف، إيهاب جلال، الذي رحل لتدريب بيراميدز.

وسبق ليوسف تدريب عدد كبير من الأندية في الدوري المصري، أبرزها تجاربه مع ناديه الأصلي الاتحاد السكندري، والمصري وطلائع الجيش وبتروجت واتحاد الشرطة.

وكانت آخر مهمة ليوسف في يونيو الماضي هي تدريب أهلي طرابلس الليبي.

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز الـ 13 بـ 38 نقطة.