تيباس: بيريز اختطف برشلونة "نفسيا" بعقدة النقص.. ميسي الأفضل في التاريخ

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 21:44

كتب : أحمد أباظة

تيباس وليونيل ميسي

شن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا" هجوما قويا على إدارة برشلونة، متهما إياها بالانصياع لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وتسببها المباشر في رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية: "أشعر أن هناك اختطاف نفسي يتعرض له برشلونة من فلورنتينو، الأمر يشبه عقدة نقص"

وأضاف "فلورنتينو رجل ذكي للغاية ومديره العام خوسيه أنخيل سانشيز هو أكثر الأشخاص عاطفة في الكرة الأوروبية. كل هذا البريق في مواجهة شخص كان خارج عالم كرة القدم لأكثر من 10 سنوات (خوان لابورتا رئيس برشلونة)".

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وأوضح "برشلونة كان مؤيدا لاتفاقية صندوق (سي في سي) حتى رفضها ريال مدريد. في آخر 72 ساعة كل شيء تغير. أعتقد أن الأمر له علاقة بمشروع دوري السوبر الأوروبي والاستراتيجية التي يتبعها ريال مدريد".

وكان برشلونة قد رفض اتفاق الضخ المالي الشهير الذي حاولت رابطة الليجا إدخاله، حيث كان يشترط نسبة من الحقوق الصوتية والمرئية للنادي على مدار 50 عاما مقابل إنقاذ الوضع الحالي.

وتسببت الأزمة المالية الطاحنة واختراق برشلونة لسقف الرواتب في رحيل نجمه الأول ليونيل ميسي، وهو ما ألقى تيباس اللوم به على تراجع إدارة النادي عن الاتفاقية.

وتابع رئيس الليجا "نعم كان يمكن تفادي هذا (رحيل ميسي). لقد تحدثت مع لابورتا شخصيا، وأعتقد في الموسم الماضي بالأرقام التي سيضعها برشلونة، سنرى إن كان بقاء ميسي ممكنا في الحقيقة أم لا".

وواصل " كان قرارا ماليا وأعرف ذلك بالتأكيد. إذا صافح لابورتا يد ميسي باتفاق معين، فذلك لأنه قبل شهر وافق على اتفاقية (سي في سي). كان يوافق لمدة شهر، ولهذا كان يقول أن الأمور تسير بشكل جيد، لدرجة أنه اتصل بي مرتين لتسريع العملية، لأن ميسي بات متوترا".

وعن رحيل ميسي قال تيباس: "مثلما رحل كريستيانو رونالدو وبيب جوارديولا وجوزيه مورينيو، كنا نعلم أن هذا سيحدث في يوم ما. كان لدينا الحظ العظيم بوجود أفضل لاعبي كرة قدم في أفضل فريقين بالعالم هنا في الليجا، واستفدنا من ذلك لوضع أنفسنا في الصف الأمامي للعالم".

واختتم "ربما رحيل ميسي كان أكثر إيلاما بعض الشيء، لأني شخصيا أعتبره أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ولم يستحق الرحيل بهذا الشكل، ليس فقط بالنسبة لبرشلونة بل لليجا ككل".

يذكر أن برشلونة لم يغادر اتفاقية "دوري السوبر الأوروبي" التي أطلقها 12 من كبار الأندية، قبل انسحاب 9 منهم ليبقى النادي الكتالوني مع ريال مدريد ويوفنتوس فقط.

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