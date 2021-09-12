بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتا سراي يتعادل مع طرابزون

تعادل جالاتا سراي مع مضيفه طرابزون بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

ووصل طرابزون للنقطة رقم 10 في المركز الثاني بالتساوي مع بشكتاش المتصدر، وأيضا بالتساوي مع كل من فنربخشة وكونيا سبور.

بينما ارتفع رصيد جالاتا سراي إلى النقطة 8 في المركز الخامس.

تقدم جالاتا سراي في الدقيقة 20 عن طريق إيمري كيلينك، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 33.

ونجح طرابزون في العودة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 41 عن طريق أندرياس كورنلويس.

ثم أضاف أنطوني نواكايمي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 62.

بعدها دخل الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي الملعب في الدقيقة 75 بدلا من محمد أكتوركوغلو

وتعد هذه المشاركة التاسعة لمصطفى محمد هذا الموسم مع جالاتا سراي في مختلف البطولات.

ولم يفتتح مهاجم منتخب مصر أهدافه مع فريقه التركي خلال الموسم الجاري حتى الآن.