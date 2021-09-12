ميلان يستعد لـ ليفربول ويتجاوز لاتسيو بنجاح في ليلة عودة إبراهيموفيتش

فاز ميلان على ضيفه لاتسيو بهدفين دون رد في ملعب سان سيرو، بالجولة الثالثة للدوري الإيطالي.

وسجّل البرتغالي رافاييل لياو هدف ميلان الأول، قبل أن يضيف المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني.

ليرفع ميلان رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي، فيما تجمّد رصيد لاتسيو عند 6 نقاط في المركز السادس بتلقيه هزيمته الأولى.

ليحقق ميلان الفوز في أول 3 جولات من الدوري الإيطالي لموسمين متتاليين لأول مرة في تاريخه.

وخاض ميلان المباراة دون مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو المصاب بفيروس كورونا.

وبدأ إبراهيموفيتش اللقاء من على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من إصابته الطويلة.

واستطاع ليو أن يتقدم لـ ميلان في الدقيقة 45 بعد تمريرة الكرواتي أنتي ريبيتش.

وسنحت الفرصة لـ ميلان لمضاعفة النتيجة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما تحصل على ركلة جزاء.

لكن الإيفواري فرانك كيسي سددها على عارضة بيبي رينا مهدرا الركلة.

وبعد مرور رُبع ساعة من الشوط الثاني ظهر إبراهيموفيتش على أرض الملعب بدخوله بدلا من لياو.

واحتاج إبراهيموفيتش إلى 7 دقائق فقط على أرض الملعب ليسجل هدف ميلان الثاني بسهولة بعد عرضية ريبيتش.

وتحصّل ماوريتسيو ساري المدير الفني لـ لاتسيو على بطاقة حمراء بعد نهاية المباراة عقب مشاحنة مع لاعبي ميلان.

ويحل ميلان ضيفا على ليفربول مساء الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا.