مدرب إسبانيول لـ سيميوني: كل شخص عبد لكلماته.. سنرى ما يحدث في دوري الأبطال

أبدى فيسنتي مورينو المدير الفني لـ إسبانيول، إحباطه من الهزيمة القاتلة التي تلقاها فريقه أمام ضيفه أتليتكو مدريد.

حامل اللقب سجل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع ليفوز 2-1 على مضيفه الكتالوني في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وصرّح مورينو بعد اللقاء: "النتيجة تركت مذاقا مُرا في أفواهنا، لقد رأى جمهورنا ما قدمناه، لولا هاتين الفرصتين أو لو سجلنا في الشوط الأول أكثر؛ لفزنا بالمباراة. لكن أتليتكو مدريد قادر على الحسم".

وعن احتساب 10 دقائق وقت بدل ضائع: "لن أبدي رأيي في الوقت بدل الضائع، إنه قرار الحكم، لن يتغير شيء الآن، لا أعلم مقدار الوقت الذي ضاع، ولكننا لا نرى عادةً 10 دقائق وقت بدل ضائع في مباراة. أنا محترم بالكامل، وآمل أن تتم معاملتنا بالمثل عندما يكون الوقت الضائع في صالحنا".

وسُئل مورينو عن انتقاد دييجو سيميوني لإضاعة الوقت الذي مارسه أفراد إسبانيول، فرد بحسم: "أنا شخص يحترم ما يقوله الجميع، ولكن عندما تتحدث فإنك تصير عبدًا لكلمتك، ووقتها سيتوجب علينا رؤية ما يحدث في مباريات أخرى لك، ما قد يحدث في مباريات بدوري أبطال أوروبا".

وعن الحديث الذي جمعه بـ سيميوني بعد نهاية الوقت الأصلي: "حديثي مع مدرب الفريق الآخر يبقى بيننا، لكننا كنا نتحدث بشكل ودي عن إضافة 10 دقائق، لم يكن هناك أي حديث غريب. أعتقد أنه كان يتحدث مع مساعدي لأنه أرجنتيني مثله وهما يتحدثان كثيرا".

وأحرز أهداف أتليتكو مدريد كل من يانيك كاراسكو وتوماس ليمار، بينما سجل راؤول دي توماس هدف إسبانيول.

بدأ دييجو سيميوني المباراة بأنتوان جريزمان كأساسي في المباراة الأولى بعد عودته للفريق.

تقدم دي توماس لإسبانيول في الدقيقة الـ 40 برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها أدريان إمبامبا.

وفي الشوط الثاني ومع تبديلات سيميوني بدأ أتليتكو مدريد في الهجوم وتمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق ليمار ولكن ألغي بداعي التسلل بسبب وجود سواريز المتداخل في الكرة قبل وصولها لليمار.

وفي الدقيقة الـ 79 تعادل كاراسكو لأتليتكو مدريد بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 99 أحرز ليمار هدف قاتل بعد تبادل للكرة مع كاراسكو ليدخل ليمار لمنطقة الجزاء ويسدد الكرة التي لم يتمكن دييجو لوبيز من التعامل معها بنجاح لتسكن الشباك.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة العاشرة في المركز الأول قبل اكتمال باقي مباريات الجولة.

بينما توقف رصيد إسبانيول عند النقطة الثانية في المركز الـ 16.

ويلتقي أتليتكو مدريد في المباراة المقبلة مع أتليتيك بلباو يوم 18 سبتمبر على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

بينما سيخرج إسبانيول لمواجهة ريال بيتيس في الجولة المقبلة يوم الأحد 19 سبتمبر.