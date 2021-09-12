مران الزمالك - مشاركة شبانة ومحمد صبحي وأوناجم

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك جلسة فنية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

محمود شبانة النادي : الزمالك الزمالك

وشرح كارتيرون بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة للاعبين لتطبيقها خلال المران.

ووضع البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين وذلك بالتنسيق مع كارتيرون.

وأدى لاعبو الزمالك جري خفيف في جزء صغير من الملعب لعدة دقائق قليلة، ثم تم تقسيمهم إلى أكثر من مجموعة لأداء تدريبات تأهيلية بالكرة من لمسة واحدة في دائرة صغيرة.

وكلف كارتيرون مخطط الأحمال فرناندو ومساعده أحمد عصمت بإعداد تقرير مفصل عن معدلات الجري للاعبين خلال التدريبات.

وارتدى لاعبو الزمالك قميص مجهز يعد بشكل تلقائي تقرير مفصل لمعدل الجري الخاص بكل لاعب.

وشارك المغربي محمد أوناجم في جميع الفقرات التأهيلية والفنية بعد انتظامه في التدريبات أمس السبت.

ونفذ لاعبو الفريق عدة جمل تكتيكية خاصة في جزء من الملعب تحت إشراف كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام للفريق.

وحرص كارتيرون ونبيه على إيقاف هذه الفقرة أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات وتصحيح الأخطاء.

وخاص يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق فقرة تدريبات خاصة بالركض لعدة دقائق بمحيط الملعب ثم خاض بعد ذلك بعض التدريبات بالكرة، بعدها شارك مع اللاعبين في باقي فقرات التمرين بشكل طبيعي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب في نهاية التدريبات.

ونفذ اللاعبون خلال التقسيمة التعليمات الفنية التي شهدت أيضا مشاركة محمود شبانة المنضم حديثا للزمالك قادما من غزل المحلة. وأيضا الحارس محمد صبحي العائد من الإعارة للاتحاد السكندري.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل في استاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.