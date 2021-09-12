الخفافيش تواصل التحليق.. فالنسيا يدهس أوساسونا برباعية ويتصدر الليجا مؤقتا

فاز فالنسيا على مضيفه أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب إل سادار، بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ورغم تقدّم أوساسونا في النتيجة منذ الدقيقة الثامنة بواسطة جون مونكايولا، إلا أن فالنسيا رد بأربعة أهداف عن طريق ماكسي جوميز، وأريداني (في مرماه)، وجونسالو جيديش، وعمر ألديريتي في الدقائق 28، و50، و55، و73.

ليقفز فالنسيا إلى صدارة الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن أتليتكو مدريد.

فيما تجمّد رصيد أوساسونا عند 5 نقاط في المركز التاسع بعد أن تلقى هزيمته الأولى هذا الموسم.

فيما حافظ فالنسيا على رصيده خاليا من الهزائم وحقق أكبر فوز في تاريخه على ملعب أوساسونا بالدوري الإسباني.

كما فاز فالنسيا خارج ملعبه في الدوري الإسباني لأول مرة منذ انتصاره على بلد الوليد بشهر يناير الماضي.

وهي المرة الأولى التي يسجل فيها فالنسيا 4 أهداف خارج ملعبه في الدوري الإسباني منذ ديسمبر 2019 أمام ليفانتي.

وحقق فالنسيا فوزين متتاليين في الدوري الإسباني لأول مرة منذ فبراير 2020.

وشهدت المباراة صناعة المتألق كارلوس سولير لهدفين ليواصل انطلاقته الرائعة هذا الموسم.

كما ألغى الحكم هدفا لـ داركو براتشاناتش لاعب أوساسونا في الدقيقة 62 بعد الرجوع لتقنية الفيديو على إثر مخالفة ارتكبها في حق حارس فالنسيا.

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