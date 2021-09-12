مران الأهلي - عودة اللاعبين الدوليين.. ومعسكر في الإسكندرية بعد مباراة المقاولون

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 18:59

كتب : حسام نور الدين

أكرم توفيق

انتظم لاعبو الأهلي الدوليين في مران الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش 21 سبتمبر المقبل على ملعب برج العرب.

المران شهد مشاركة محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب مشاركتهم مع منتخب مصر.

الثنائي علي معلول وأليو ديانج تواجدا في المران أيضا بعد نهاية مهمتهما مع منتخبي تونس ومالي في الأجندة الدولية، ومن المنتظر أن يصل بدر بانون خلال الساعات المقبلة بعد أن تسبب الطيران في تأخر عودته.

المران شهد أيضا عودة أكرم توفيق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في معسكر منتخب مصر الأخير.

وحرص لاعبو الأهلي على الترحيب بالزامبي لويس ميكيسوني الوافد الجديد الذي تواجد في التدريبات للمرة الأولى مع الفريق.

واشتمل مران مجموعة اللاعبين الدوليين على جانب بدني خفيف تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق

الأهلي يواجه بتروجيت غدا الاثننين على ملعب مختار التتش وديا استعدادا لمباراة السوبر المصري والكأس.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب ‏الودية ويستمر الفريق هناك حتى موعد مباراة ‏إنبي في دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد ‏الإسكندرية.‏

موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس السبت، في إطار البرنامج الموضوع للفريق خلال الفترة الحالية.

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