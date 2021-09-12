الأهلي يواجه بتروجت وديًا

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 18:39

كتب : حسام نور الدين

صورة جماعية للأهلي قبل لقاء المصري

أعلن الأهلي عن خوض مباراة ودية غد الإثنين أمام بتروجت استعدادا لكأس السوبر المصري.

وتقام المباراة في الخامسة مساءً على ملعب مختار التتش، بدلا من لقاء المصرية للاتصالات الذي تم الإعلان عنه في وقتٍ سابق.

ويلعب الأهلي ودية أخرى يوم 16 سبتمبر الجاري أمام المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر المصري يوم 21 سبتمبر على استاد برج العرب.

ويخوض الأهلي كأس السوبر بصفته بطلا لثنائية الدوري والكأس لموسم 2019\2020، بينما يلعب طلائع الجيش البطولة بصفته وصيفا للكأس عن نفس الموسم.

فيما يستأنف مبارياته في كأس مصر يوم 25 من نفس الشهر بمواجهة إنبي على استاد الإسكندرية بدور الـ16 للمسابقة.

ويواجه الفائز من الأهلي وإنبي، الفائز من سموحة وبيراميدز في ربع النهائي يوم 29 من الشهر الجاري على استاد السويس الجديد.

وينتظر الفائز من الأطراف الأربعة، بتروجت، ليواجهه في نصف النهائي يوم 3 أكتوبر، بينما يقام نهائي المسابقة يوم 19 أكتوبر على استاد برج العرب.

الأهلي بتروجت
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد ضد سيلتا فيجو 3 دقيقة | الدوري الإسباني
رومينيجه عن مباراة الـ 8-2: ماحدث كان جنونا لن نعيش مثله مجددا 8 دقيقة | أوروبا
كلوب: رقم صلاح جنوني.. إصابة إليوت صدمت الجميع 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميلان يستعد لـ ليفربول ويتجاوز لاتسيو بنجاح في ليلة عودة إبراهيموفيتش 21 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل ريال مدريد – ميجيل أساسي رغم تعافي مارسيلو.. وعودة مودريتش 40 دقيقة | الدوري الإسباني
برونو وأنطونيو يتصدران ومطاردة صلاح ولوكاكو.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب إسبانيول لـ سيميوني: كل شخص عبد لكلماته.. سنرى ما يحدث في دوري الأبطال 54 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - مشاركة شبانة ومحمد صبحي وأوناجم 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك