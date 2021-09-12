الأهلي يواجه بتروجت وديًا

أعلن الأهلي عن خوض مباراة ودية غد الإثنين أمام بتروجت استعدادا لكأس السوبر المصري.

وتقام المباراة في الخامسة مساءً على ملعب مختار التتش، بدلا من لقاء المصرية للاتصالات الذي تم الإعلان عنه في وقتٍ سابق.

ويلعب الأهلي ودية أخرى يوم 16 سبتمبر الجاري أمام المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر المصري يوم 21 سبتمبر على استاد برج العرب.

ويخوض الأهلي كأس السوبر بصفته بطلا لثنائية الدوري والكأس لموسم 2019\2020، بينما يلعب طلائع الجيش البطولة بصفته وصيفا للكأس عن نفس الموسم.

فيما يستأنف مبارياته في كأس مصر يوم 25 من نفس الشهر بمواجهة إنبي على استاد الإسكندرية بدور الـ16 للمسابقة.

ويواجه الفائز من الأهلي وإنبي، الفائز من سموحة وبيراميدز في ربع النهائي يوم 29 من الشهر الجاري على استاد السويس الجديد.

وينتظر الفائز من الأطراف الأربعة، بتروجت، ليواجهه في نصف النهائي يوم 3 أكتوبر، بينما يقام نهائي المسابقة يوم 19 أكتوبر على استاد برج العرب.