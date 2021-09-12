تشكيل جالاتاسراي - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام طرابزون سبور

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 18:25

كتب : أحمد أباظة

مصطفى محمد - جالاتا سراي

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتاسراي عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه طرابزون سبور، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري التركي.

وشهدت المباراة وجود المهاجم المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، رفقة الهولندي رايان بابل أيضا.

ولا يزال محمد يبحث عن مشاركته الأساسية الأولى في الدوري التركي هذا الموسم، حيث تواجد مرتين من أصل 3 على مقاعد البدلاء، فيما خرج من القائمة مرة وحيدة.

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وجاء تشكيل جالاتاسراي كالتالي:

حراسة المرمى: موسليرا

خط الدفاع: ييدلين – ليونداما – نيلسون – باتريك فان أنهولت

خط الوسط: كوتلو – كيلينتش – مورتان – سيكالداو – أكورتوجلو

خط الهجوم: ديرفيسوجلو

يذكر أن جالاتاسراي يحتل المركز السابع مؤقتا بـ7 نقاط، ويملك الفرصة للحاق بركب الصدارة المكون من بشكتاش وفنربخشة وكونيا سبور ولهم جميعا 10 نقاط، أما طرابزون سبور فيحتل المركز الرابع بـ9 نقاط، ويقوده الفوز للانفراد بالصدارة.

مصطفى محمد جالاتاسراي
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