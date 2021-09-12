تقرير: متاعب برشلونة الهجومية تزداد.. برايثوايت قد يغيب لأربعة أشهر

كشف جيرارد روميرو من RAC1 أن مدة غياب مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة قد تصل إلى أربعة أشهر.

الدنماركي مارتن برايثوايت خرج مصابا من لقاء برشلونة الأخير أمام خيتافي في الدوري الإسباني قبل النهاية بربع ساعة بسبب إصابة شعر بها في الركبة اليسرى.

اللاعب أجرى بعض الفحوصات الطبية والتي أثبتت معاناته من الإصابة في غضروف الركبة ويمكن أن تتراوح مدة العلاج من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

ولم يتخذ برشلونة بعد القرار بشأن خوض اللاعب لعملية جراحية من عدمها حتى الآن.

وبذلك ينضم برايثوايت لغيابات هجوم برشلونة والتي تضم سيرجيو أجويرو وعثمان ديمبيلي وإنسو فاتي.

برايثوايت سجل هدفين وصنع آخر في 3 مباريات لعبها مع برشلونة في الموسم الحالي.

ويستضيف برشلونة نظيره بايرن ميونخ على ملعب كامب نو الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.