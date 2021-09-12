تقرير: متاعب برشلونة الهجومية تزداد.. برايثوايت قد يغيب لأربعة أشهر

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 18:23

كتب : FilGoal

مارتن برايثوايت - برشلونة - الدوري الإسباني

كشف جيرارد روميرو من RAC1 أن مدة غياب مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة قد تصل إلى أربعة أشهر.

الدنماركي مارتن برايثوايت خرج مصابا من لقاء برشلونة الأخير أمام خيتافي في الدوري الإسباني قبل النهاية بربع ساعة بسبب إصابة شعر بها في الركبة اليسرى.

اللاعب أجرى بعض الفحوصات الطبية والتي أثبتت معاناته من الإصابة في غضروف الركبة ويمكن أن تتراوح مدة العلاج من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

أخبار متعلقة
شكوك حول إمكانية لحاق ليفاندوفسكي وجنابري بلقاء برشلونة مولر: من المؤسف رؤية برشلونة بدون ميسي.. كان يعطينا دافعا أكبر ماركا: مبيعات التذاكر تثير القلق في برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونيخ

ولم يتخذ برشلونة بعد القرار بشأن خوض اللاعب لعملية جراحية من عدمها حتى الآن.

وبذلك ينضم برايثوايت لغيابات هجوم برشلونة والتي تضم سيرجيو أجويرو وعثمان ديمبيلي وإنسو فاتي.

برايثوايت سجل هدفين وصنع آخر في 3 مباريات لعبها مع برشلونة في الموسم الحالي.

ويستضيف برشلونة نظيره بايرن ميونخ على ملعب كامب نو الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

مارتن برايثوايت الدوري الإسباني برشلونة دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة – ريال مدريد بطل السوبر بعد عودة أسطورية أمام برشلونة 4 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد ضد سيلتا فيجو 13 دقيقة | الدوري الإسباني
رومينيجه عن مباراة الـ 8-2: ماحدث كان جنونا لن نعيش مثله مجددا 18 دقيقة | أوروبا
كلوب: رقم صلاح جنوني.. إصابة إليوت صدمت الجميع 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميلان يستعد لـ ليفربول ويتجاوز لاتسيو بنجاح في ليلة عودة إبراهيموفيتش 32 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل ريال مدريد – ميجيل أساسي رغم تعافي مارسيلو.. وعودة مودريتش 50 دقيقة | الدوري الإسباني
برونو وأنطونيو يتصدران ومطاردة صلاح ولوكاكو.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب إسبانيول لـ سيميوني: كل شخص عبد لكلماته.. سنرى ما يحدث في دوري الأبطال ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك