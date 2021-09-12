الاتحاد الروسي يهزم منتخب مصر بـ 9 أهداف في كأس العالم لكرة الصالات

مُني منتخب مصر لكرة الصالات بهزيمة عريضة في افتتاح مبارياته بكأس العالم لكرة القدم في الصالات، في ليتوانيا، بنتيجة 9-0.

وسجل إيفان تشيسكالا 3 أهداف، فيما سجل سيرجي أبرافموف هدفين، وإيفان ميلوفانوف وروسلان كوديزيف وأرتيم أنتوشكين هدفا لكل منهم، فيما سجل عبد الرحمن الأشول هدفا في مرماه.

وتعد تلك أكبر نتيجة يخسر بها منتخب الصالات في تاريخه، بعد أن خسر في 2001 أمام البرازيل بنفس النتيجة.

ويواجه منتخب مصر، منتخب جواتيمالا يوم 15 سبتمبر، ثم منتخب أوزباكستان يوم 18 سبتمبر، في إطار مباريات المجموعة الثانية.

وتم تقسيم الفرق الـ 24 على ست مجموعات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وكانت أفضل نتائج منتخب مصر في كأس العالم للصالات الوصول لربع نهائي النسخة الماضية، والتي حل فيها المنتخب الروسي وصيفا.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم في ليتوانيا بعد الحصول على وصافة بطولة إفريقيا بعد الخسارة من المغرب في المباراة النهائية.