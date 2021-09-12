الاتحاد الروسي يهزم منتخب مصر بـ 9 أهداف في كأس العالم لكرة الصالات

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 16:38

كتب : FilGoal

مصر - الاتحاد الروسي (كرة صالات)

مُني منتخب مصر لكرة الصالات بهزيمة عريضة في افتتاح مبارياته بكأس العالم لكرة القدم في الصالات، في ليتوانيا، بنتيجة 9-0.

وسجل إيفان تشيسكالا 3 أهداف، فيما سجل سيرجي أبرافموف هدفين، وإيفان ميلوفانوف وروسلان كوديزيف وأرتيم أنتوشكين هدفا لكل منهم، فيما سجل عبد الرحمن الأشول هدفا في مرماه.

وتعد تلك أكبر نتيجة يخسر بها منتخب الصالات في تاريخه، بعد أن خسر في 2001 أمام البرازيل بنفس النتيجة.

أخبار متعلقة
كرة الصالات - مصر في المجموعة الثانية بجوار روسيا كرة صالات – مصر تتصدر مجموعتها وتنتظر وصيف الثانية بنصف نهائي كأس العرب كرة صالات – مصر تفتتح كأس العرب بالفوز على موريتانيا بثمانية

ويواجه منتخب مصر، منتخب جواتيمالا يوم 15 سبتمبر، ثم منتخب أوزباكستان يوم 18 سبتمبر، في إطار مباريات المجموعة الثانية.

وتم تقسيم الفرق الـ 24 على ست مجموعات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وكانت أفضل نتائج منتخب مصر في كأس العالم للصالات الوصول لربع نهائي النسخة الماضية، والتي حل فيها المنتخب الروسي وصيفا.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم في ليتوانيا بعد الحصول على وصافة بطولة إفريقيا بعد الخسارة من المغرب في المباراة النهائية.

كرة صالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إنجلترا - ليدز ضد ليفربول.. صلاح أساسي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طالع كل صفقات الدوري المصري لموسم 2021/2022 11 دقيقة | ميركاتو
الاتحاد الروسي يهزم منتخب مصر بـ 9 أهداف في كأس العالم لكرة الصالات 37 دقيقة | مصر
تشكيل ليفربول - صلاح وماني وجوتا في الهجوم أمام ليدز 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليمار ينصر أتليتكو مدريد على إسبانيول +99 ساعة | الدوري الإسباني
الإسماعيلي لـ في الجول: طلعت يوسف مدربا للفريق في الموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
تنس - ميار شريف تتوج ببطولة ألمانيا المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
إيان راش: بقاء أو رحيل صلاح؟ جمهور ليفربول سيكون عاملا حاسما ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك