الإسماعيلي لـ في الجول: طلعت يوسف مدربا للفريق في الموسم المقبل

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 16:14

كتب : ياسر الشريف

طلعت يوسف - الاتحاد

كشف عماد سليمان المشرف على فريق الكرة في الإسماعيلي عن تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق في الموسم المقبل.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "طلعت يوسف وقع على عقود تدريبه للفريق لمدة موسم قابل للتمديد".

وأوضح سليمان: "ويعاون طلعت محمد حمص كمدرب، ويختار المدرب مدربا عاما في وقت لاحق، فيما ينضم خالد عبد الله للجهاز كمدرب للحراس وأحمد عبد اللطيف كمخطط للأحمال".

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وكان صاحب الـ 66 عاما قد اتفق من قبل على تدريب الدراويش مطلع الموسم الماضي، قبل أن يعتذر عن عدم تولي المهمة بعد أقل من 48 ساعة.

ويخلف يوسف، إيهاب جلال، الذي رحل لتدريب بيراميدز.

وسبق ليوسف تدريب عدد كبير من الأندية في الدوري المصري، أبرزها تجاربه مع ناديه الأصلي الاتحاد السكندري، والمصري وطلائع الجيش وبتروجت واتحاد الشرطة.

وكانت آخر مهمة ليوسف في يونيو الماضي هي تدريب أهلي طرابلس الليبي.

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز الـ 13 بـ 38 نقطة.

طلعت يوسف الإسماعيلي
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