تنس - ميار شريف تتوج ببطولة ألمانيا المفتوحة

فازت ميار شريف لاعبة التنس المصرية يوم الأحد بلقب بطولة كارلسروه المفتوحة للتنس التي تقام في ألمانيا.

وحصدت ميار لقب بطولة ألمانيا المفتوحة بعد الفوز على الإيطالية مارتينا تريفيسان بمجموعتين دون مقابل، في المباراة النهائية.

قبل ذلك بساعات انتصرت ميار على الرومانية جاكلين كريستيان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في نصف النهائي.

مباراة ميار ضد منافستها الرومانية توقفت المباراة يوم السبت بسبب مشكلة في إضاءة الملعب، تم استكمالها يوم الأحد.

ورفعت ميار شريف عدد ألقابها الفردية في البطولات الدولية إلى الرقم 8، فيما حصدت 6 ألقاب زوجي.

ميار هي أول لاعب مصرية تتأهل لبطولتي جراند سلام.