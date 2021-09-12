تنس - ميار شريف تتوج ببطولة ألمانيا المفتوحة

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 16:00

كتب : FilGoal

ميار شريف - رولان جاروس

فازت ميار شريف لاعبة التنس المصرية يوم الأحد بلقب بطولة كارلسروه المفتوحة للتنس التي تقام في ألمانيا.

وحصدت ميار لقب بطولة ألمانيا المفتوحة بعد الفوز على الإيطالية مارتينا تريفيسان بمجموعتين دون مقابل، في المباراة النهائية.

قبل ذلك بساعات انتصرت ميار على الرومانية جاكلين كريستيان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في نصف النهائي.

أخبار متعلقة
تنس - إنجاز أسطوري.. رادوكانو المصنفة 150 تحصد لقب أمريكا المفتوحة تنس - خليفة نادال؟ الإسباني ألكاراز يحقق إنجازا هائلا في أمريكا المفتوحة أولمبياد طوكيو 2020 - ميار شريف تودع منافسات التنس بعد الخسارة بصعوبة تنس - ميار شريف تودع رولان جاروس

مباراة ميار ضد منافستها الرومانية توقفت المباراة يوم السبت بسبب مشكلة في إضاءة الملعب، تم استكمالها يوم الأحد.

ورفعت ميار شريف عدد ألقابها الفردية في البطولات الدولية إلى الرقم 8، فيما حصدت 6 ألقاب زوجي.

ميار هي أول لاعب مصرية تتأهل لبطولتي جراند سلام.

ميار شريف تنس
نرشح لكم
أخر الأخبار
طالع كل صفقات الدوري المصري لموسم 2021/2022 دقيقة | ميركاتو
الاتحاد الروسي يهزم منتخب مصر بـ 9 أهداف في كأس العالم لكرة الصالات 26 دقيقة | مصر
تشكيل ليفربول - صلاح وماني وجوتا في الهجوم أمام ليدز 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليمار ينصر أتليتكو مدريد على إسبانيول +99 50 دقيقة | الدوري الإسباني
الإسماعيلي لـ في الجول: طلعت يوسف مدربا للفريق في الموسم المقبل 50 دقيقة | الدوري المصري
تنس - ميار شريف تتوج ببطولة ألمانيا المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
إيان راش: بقاء أو رحيل صلاح؟ جمهور ليفربول سيكون عاملا حاسما ساعة | الدوري الإنجليزي
مرموش أساسي مع شتوتجارت لمواجهة فرانكفورت 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك