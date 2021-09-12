خالد قمر إلى الجونة

بعد 5 سنوات بقميص الاتحاد السكندري، سيحط خالد قمر الرحال إلى الجونة.

أعلن نادي الاتحاد السكندري، انتقال خالد قمر، مهاجم وقائد الفريق إلى نادي الجونة رسميا.

وكشف الاتحاد السكندري عن موافقته على عرض الجونة المادي، وموافقة الجهاز الفني على رحيل اللاعب.

خالد قمر هو سادس صفقات الجونة للموسم المقبل بعد ضم محمود الجزار مدافع الأهلي بشكل نهائي، ومحمد رزق من إنبي، وشيميليس بيكلي من مصر للمقاصة، وكريم طارق من إنبي، وعمرو طارق من الدوري الأمريكي.

صاحب الـ33 عاما يلعب في صفوف الاتحاد السكندري منذ عام 2016 قادما من الزمالك على سبيل الإعارة، ثم بشكل نهائي.

ولعب قمر لمدة نصف موسم في تلك الفترة معارا إلى الإنتاج الحربي.

مهاجم الزمالك السابق يملك 62 هدفا في مسابقة الدوري خلال 236 مباراة بقميص جميع الفرق التي لعب لها.

ويملك خالد قمر 10 مباريات دولية بقميص منتخب مصر. سجل فيهم هدفا واحدا.