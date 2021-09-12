مرموش أساسي مع شتوتجارت لمواجهة فرانكفورت

أعلن بيليجرينو ماتارازو مدرب شتوتجارت عن تشكيل الفريق الذي سيواجه إينتراخت فرانكفورت ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وجاء عمر مرموش في التشكيل الأساسي لشتوتجارت لخوض المباراة، في أول مباراة بعد انضمامه على سبيل الإعارة من فولفسبورج.

وجاء تشكيل شتوتجارت كالآتي

الحارس: فلوريان مولر.

الدفاع: كونستانتينوس مافروبانوس - فالديمار أنتون - مارك كيمبف.

الوسط: روبيرتو ماسيمو - واتارو إيندو - أتاكان كارازور - بورنا سوسا.

الهجوم: عمر مرموش - ماتيو كيلموفيتش - فليب كليمينت.

ويحتل شتوتجارت المركز الـ 12 برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات.