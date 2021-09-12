مرموش أساسي مع شتوتجارت لمواجهة فرانكفورت
الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 15:05
كتب : عبد الرحمن فوزي
أعلن بيليجرينو ماتارازو مدرب شتوتجارت عن تشكيل الفريق الذي سيواجه إينتراخت فرانكفورت ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : شتوتجارت
وجاء عمر مرموش في التشكيل الأساسي لشتوتجارت لخوض المباراة، في أول مباراة بعد انضمامه على سبيل الإعارة من فولفسبورج.
وجاء تشكيل شتوتجارت كالآتي
الحارس: فلوريان مولر.
الدفاع: كونستانتينوس مافروبانوس - فالديمار أنتون - مارك كيمبف.
الوسط: روبيرتو ماسيمو - واتارو إيندو - أتاكان كارازور - بورنا سوسا.
الهجوم: عمر مرموش - ماتيو كيلموفيتش - فليب كليمينت.
ويحتل شتوتجارت المركز الـ 12 برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات.
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