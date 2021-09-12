التعثر الأول.. إنتر يهدر تقدمه مرتين ويتعادل مع سامبدوريا

تعادل إنتر ميلان مع سامبدوريا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

أحرز أهداف إنتر كل من فيديريكو ديماركو ولاوتارو مارتينيز، بينما سجل مايا يوشيدا وتوماسو أوجيلو أهداف سامبدوريا.

تقدم ديماركو لإنتر في الدقيقة الـ 18 من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء نفذها بشكل رائع في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 33 تعادل يوشيدا لسامبدوريا مستغلا ارتباك داخل منطقة جزاء إنتر بعد ركلة ركنية ليسدد يوشيدا الكرة وتغير اتجاهها بعدما اصطدمت بإيدين دجيكو لخادع هندانوفيتش وتسكن الشباك.

وفي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة سجل مارتينيز الهدف الثاني لإنتر بعد انطلاقى رائعة من نيكولا باريلا الذي مر من لاعبي وسط سامبدوريا ومرر الكرة لمارتينيز الغائب عنه الرقابة ليضع الكرة بسهولة في المرمى.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور دقيقتين فقط أدرك سامبدوريا التعادل مرة أخرى عن طريق أوجيلو بتسديدة رائعة مستغلا عرضية بيرسزينكي ليسدد الكرة لبمسة واحدة بشكل رائع في المرمى.

وكاد سامبدوريا يسجل الهدف الثالث بتسديدة من دامسجارد في الدقيقة الـ 73 ولكن دمبروزيو منع دخول الكرة للشباك من على خط المرمى.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد إنتر للنقطة السابعة في المركز الثاني لفارق نقطتين عن نابولي المتصدر بالعلامة الكاملة وقبل خوض باقي مباريات الجولة.

كما ارتفع رصيد سامبدوريا للنقطة الثانية في المركز الـ 13.

ويلتقي إنتر في المباراة المقبلة مع بولونيا على ملعب جيوزيبي مياتزا، بينما سيخرج سامبدوريا خارج ملعبه لمواجهة إمبولي.

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