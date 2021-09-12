مدرب لايبزيج: لا أشعر بالإحباط بعد السقوط أمام بايرن برباعية

أوضح جيسي مارش المدير الفني لفريق لايبزيج أنه لا يشعر بالإحباط بعد الخسارة من بايرن ميونيخ بنتيجة 4-1.

وسحق بايرن ميونيخ مضيفه لايبزج بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الألماني.

وقال مارش في تصريحات للصحفيين: "بايرن يمتلك جودة عالية للغاية، ولقد برهنوا على ذلك مرة أخرى، خاصة في الثلث الأخير من الملعب".

وأضاف "بذلنا قصارى جهدنا، لعبنا بشجاعة، لم نقدم مباراة سيئة، أعتقد أن الجماهير ستتفق معي في ذلك".

وتابع "النتيجة كانت لتتغير لو حالفنا الحظ في بعض الكرات أثناء اللقاء".

وشدد "ربما ليس باستطاعتنا التفوق على بايرن بعد، ولكني لا أشعر بالإحباط، وسنتعلم من أخطائنا".

من جهته، قال كونراد لايمر لاعب لايبزيج "كنا ندرك صعوبة المباراة التي تنتظرنا، وإذا أردت أن تفوز على بايرن فعليك أن تقدم أفضل ما لديك".

وأتم "بايرن نجح في استغلال الفرص بشكل مثالي، عكس ما فعلناه، علينا أن نتعلم من أخطائنا".

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول الدوري الألماني بـ10 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر فولفسبورج، فيما تراجع لايبزج للمركز الـ13 بـ3 نقاط.

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