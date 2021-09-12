انتهاء إيقاف اتحاد رفع الأثقال دوليا

انتهت اليوم الأحد فترة الإيقاف الموقعة بحق اتحاد رفع الأثقال المصري، والتي استمرت لمدة 3 سنوات.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد عاقب الاتحاد المصري بالإيقاف لمدة عامين.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أصدر قرارا في عام 2016 بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب ثبوت تعاطي 4 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين.

وبسبب الإيقاف لم يشارك منتخب مصر في بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2017.

وثبت مرة أخرى تعاطي بعض الرباعين المصريين للمنشطات خلال دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت قبل عدة شهور في المغرب ومن بينهم سارة سمير الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتقدمت اللجنة الأولمبية المصرية بطعن لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد القرار بسبب أن واقعة تعاطي الناشئين للمنشطات كانت عام 2016 وإذا تم تنفيذ القرار على الاتحاد المصري وقتها لكان انتهى الإيقاف في الوقت الحالي ومن ثم يحق لمنتخب رفع الأثقال المصري المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وهو ما لم يحدث.

وحقق لاعبو رفع الأثقال المصريين ميداليتين من أصل 3 برونزيات لمصر بالكامل في أولمبياد ريو دي جانيرو السابقة في عام 2016 للثنائي سارة سمير ومحمد إيهاب.