سلة - الزمالك يكشف لـ في الجول خطة الاستعداد لمونديال الأندية

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 13:50

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - كرة سلة

كشف ياسر عبد الوهاب المدرب العام لفريق السلة في الزمالك ورئيس الجهاز عن موقف الزمالك من مشاركة مهاب ياسر وأنس أسامة من المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تلقيه خطاب من الاتحاد الدولي باختيار الزمالك لتمثيل قارة إفريقيا في كأس العالم للأندية في شهر فبراير المقبل.

وقال عبد الوهاب في تصريحات لـ FilGoal.com :" اختيار الزمالك للمشاركة في كأس العالم للأندية حدث وفخر عظيم".

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واستمر "كنت قد نوهت عن وخرجت وصرحت عقب الفوز ببطولة إفريقيا إننا سنشارك في كأس العالم ووقتها الجميع هاجمني ولم يصدق تصريحاتي التي تأكدت اليوم".

وتابع "بالتأكيد سيكون هناك استعدادا خاصا للبطولة داخل الفريق من تدعيمات تواكب الحدث".

وأكمل "التدعيمات في تلك البطولة ستكون وفقا لنظام البطولة الخاص باللاعبين الأجانب، إذ سنقوم بالتعاقد مع العدد المسموح به خلال البطولة".

وأوضح "وصلني بشكل شفوي أن البطولة ستنطلق في فبراير 2022، ولكن ننتظر لتحديد الموعد بشكل رسمي".

وأردف "بخصوص المصريين أبناء الزمالك في الخارج بالتأكيد سيكون هناك تواصل معهم لتدعيم الفريق في حالة وجود إمكانية لضمهم".

وأضاف "خلال الوقت الحالي نحن في صدد عودة أنس أسامة لصفوف الفريق خلال الموسم الجديد خاصة أنه من العناصر الأساسية ونقوم خلال الوقت الحالي بإنهاء الأمور الخاصة بذلك، وأنا على تواصل مع اللاعب في ظل الإصابة التي يعاني منها في الكتف وخضع بسببها لعملية الليزر.

وأتم "مهاب ياسر لاعب كبير ومستقبل الزمالك وتواجده سيكون إضافة قوية للفريق في البطولة، ولكن هذا الأمر يتوقف على ارتباطات اللاعب بالجامعة في أمريكا، وإذا توافرت الظروف فتواجده سيكون إضافة قوية بالطبع".

وسيشارك في كأس العالم للاندية بجانب الزمالك كل من بورجوس الإسباني ممثلا لأوروبا، وفلامينجو البرازيلي ممثلا لأمريكا الجنوبية، وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثلا لأمريكا الشمالية.

الزمالك كأس العالم للأندية كرة السلة ياسر عبدالوهاب
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