فينجادا لـ في الجول: كيروش سعيد ومتحمس للعمل مع منتخب مصر.. وسأساعده

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 13:38

كتب : أمير عبد الحليم

كارلوس كيروش

يرى البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم مدى حماس مواطنه كارلوس كيروش لبدء مهمته في القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وأتم اتحاد الكرة المصري التعاقد مع كارلوس كيروش، لخلافة حسام البدري في تدريب منتخب مصر بناء على ترشيح فينجادا.

وقال فينجادا لـFilGoal.com: "كيروش صديقي المقرب، مدرب عظيم وشخص رائع".

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وواصل "اتحاد الكرة تولى إتمام كل الأمور الخاصة بالتعاقد معه".

ثم أضاف "هو سعيد بالتأكيد بالعمل مع منتخب مصر، ولديه دوافع كبيرة".

وأكمل "وجودي في اتحاد الكرة لمساعدته، وتقديم أفضل ما لدي وكل ما يُمكن لدعم الكرة المصرية في كل الأمور".

وأتم "كيروش يتواجد الآن في موزمبيق، وسيحضر للقاهرة الأسبوع المقبل من أجل تقديمه".

وعلم FilGoal.com أن فينجادا الذي عمل مساعدا لكيروش إبان تدريبه لمنتخب شباب البرتغال مطلع تسعينيات القرن الماضي، مع جيل ذهبي ضم أمثال لويس فيجو وروي كوستا، عرض الفكرة على أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة.

ومع قبول مجاهد للفكرة وترحيبه بها، تواصل فينجادا مع كيروش، وتم الاتفاق على التعاقد.

ويخوض كيروش أول مباراة له في تدريب منتخب مصر في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل ضد منتخب ليبيا، على أن يواجهه مرة أخرى بعد 4 أيام في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وتتصدر ليبيا المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم بـ 6 نقاط، أمام مصر بـ 4 نقاط والجابون بنقطة وحيدة وأنجولا دون رصيد.

ويتأهل متصدر كل مجموعة للمرحلة النهائية من التصفيات.

كارلوس كيروش منتخب مصر نيلو فينجادا
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