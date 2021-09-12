شكوك حول إمكانية لحاق ليفاندوفسكي وجنابري بلقاء برشلونة

أثار يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ الشكوك حول إمكانية مشاركة الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وسيرج جنابري في لقاء برشلونة يوم الثلاثاء.

ويحل بايرن ضيفا على برشلونة في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال ناجلزمان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سيرج جنابري اشتكى من إصابة في ظهره خلال لقاء لايبزيج، ولذلك قمنا باستبداله".

وأكمل "لا يمكنني تأكيد أي شيء الآن فيما يخص جاهزيته لمباراة الثلاثاء أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، سنرى كيف ستتطور الأمور في الأيام القادمة".

وأضاف "روبرت ليفاندوفسكي أيضًا اشتكى من بعض الألم في عضلة الفخذ، لذا قررنا عدم المجازفة باستمراره في الملعب".

وسحق بايرن ميونيخ مضيفه لايبزج بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الألماني.

وتابع ناجلزمان "ربما لم نستحق الفوز بهذه النتيجة الكبيرة، نحن ندرك الجودة العالية التي يمتلكها لايبزيج".

واستمر "تنظيمنا كان جيدا في الشوط الأول، ولكننا فقدنا الكرة بسهولة عدة مرات. كانت مباراة مثيرة في المجمل".

وواصل مدرب لايبزيج السابق "أفضل فتراتنا كانت بعد العودة من الاستراحة، وفي النهاية فزنا بأربعة أهداف لهدف، وهذا هو الشيء الأهم".

وأتم "لم نحظ بوقت كافٍ للتدرب والاستعداد كما ينبغي للمباراة، ومع ذلك ظهرنا بشكل جيد في الملعب وخطونا خطوة أخري في الاتجاه الصحيح".

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول الدوري الألماني بـ10 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر فولفسبورج، فيما تراجع لايبزج للمركز الـ13 بـ3 نقاط.

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