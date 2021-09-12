مولر: من المؤسف رؤية برشلونة بدون ميسي.. كان يعطينا دافعا أكبر

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 13:28

كتب : عبد الرحمن فوزي

توماس مولر - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

شدد توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ عن حزنه لمواجهة برشلونة في غياب ليونيل ميسي.

انتقل ميسي لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن برشلونة بسبب انتهاء تعاقده مع النادي.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع برشلونة بعد غد الثلاثاء في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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وقال مولر في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "بشكل عام من المؤسف رحيل ميسي، عندما تلعب مع فريق يمتلك ليونيل ميسي فهذا يعطي دافعا إضافيا للجميع لأننا جميعا نعرف ما حققه".

وتابع "يجب أن أعترف لا استطيع تقييم برشلونة حاليا، بدون ميسي سيكون فريقا آخر بلا شك، لا أعرف ما إذا كانوا بحاجة إليه".

وأضاف "من الممكن أنه بدون ميسي سيكون لديهم لاع آخر يقدم مساهمات دفاعية".

وأتم " لا أعرف ما ينتظرنا على أي حال سنلعب في ملعب رائع وضد ناد كبير".

وأوقعت القرعة برشلونة وبايرن ميونيخ في المجموعة الخامسة بجانب كل من بنفيكا ودينامو كييف.

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ برشلونة،بايرن توماس مولر
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