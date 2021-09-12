عضو مجلس المصري: الإعلان عن معين الشعباني مدربا للفريق الإثنين

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري عن وصول النادي لاتفاق مع معين الشعباني لتدريب الفريق بداية في الموسم المقبل.

وقاد الشعباني الترجي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين، قبل أن يرحل مع نهاية الموسم المنقضي.

وقال هاشم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الإعلان عن معين الشعباني مدربا للفريق غدا على الأكثر، المدرب في طريقه لمصر وسيتم الإعلان عن جهازه المعاون عند توقيع العقد".

وتابع "نتمنى إسعاد الجماهير والحصول على بطولة. شاركنا في الكونفدرالية 3 مواسم متتالية، وتواجدنا في المربع الذهبي".

وأضاف "أبرمنا صفقات قوية بخلاف القوام الأساسي".

واستمر "التعاقد مع إبراهيم حسن وأحمد حمودي؟ لن أتحدث عن لاعبين طالما لم تنته المفاوضات بعد".

وأتم "التعاقد مع حارس مرمى لم يحسم بعد ولكن الأمر ممكن، سنقيم مؤتمر صحفي للإعلان عن الصفقات الجديدة والجهاز الفني".

وأنهى المصري الموسم المنقضي في المركز الخامس برصيد 50 نقطة بقيادة علي ماهر الذي رحل بعد نهاية الموسم.

ويشارك المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب احتلاله للمركز الثالث وقت إرسال اتحاد الكرة المصري لأسماء الفرق المشاركة في المسابقات الإفريقية الموسم الماضي.