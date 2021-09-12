في الجول يكشف موعد بداية دوري الدرجة الثانية "إلغاء الخمسة تبديلات"

اقترب دوري الدرجة الثانية المصري للموسم الجديد من البدء، وستكون بدايته قبل نهاية موسم الدرجة الأولى حتى.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة اتفق مع الأندية على بدء الموسم الجديد يوم 30 سبتمبر الجاري.

وحدد اتحاد الكرة يوم 30 سبتمبر المقبل لبدء المسابقة، لكن فترة القيد ستستمر حتى 14 أكتوبر، وذلك لإتاحة الفرصة للراحلين عن الدوري الممتاز لإيجاد فرق في الدرجة الثانية قبل غلق القيد.

من جهة أخرى، اتفقت الفرق على إلغاء نظام الخمسة تبديلات، والعودة للسماح بـ 3 تبديلات فقط كل مباراة بشكل طبيعي.

اتحاد الكرة قرر أيضا تخفيض قائمة الفرق للمباريات إلى 18 لاعبا فقط بدلا من 20 كما كان الحال قبل جائحة كورونا.

وستشهد مباريات الجولة الأولى من المسابقة مباريات هامة، منها مباراة تاريخية بين فريقي بورفؤاد والسكة الحديد، اللذان تواجدا في النسخة الأولى من الدوري المصري الممتاز تاريخيا موسم 1948/1949.

وجاءت تقسيمة المجموعات كالتالي:

مجموعة الصعيد

1-نادي الألومينيوم. (قنا)

2-نادي المنيا. (المنيا)

3-نادي الإعلاميين. (الجيزة)

4-نادي بني سويف. (بني سويف)

5-نادي الفيوم. (الفيوم)

6-نادي بترول أسيوط. (أسيوط)

7-نادي سوهاج. (سوهاج)

8-نادي ديروط. (أسيوط)

9-نادي قنا. (قنا)

10-نادي كيما أسوان. (أسوان)

11-نادي تليفونات بني سويف. (بني سويف)

12-نادي المدينة المنورة. (الأقصر)

13-نادي البداري. (أسيوط)

14-نادي ملوي. (المنيا)

15-مركز شباب طامية. (الفيوم)

16-نادي أسوان. (أسوان)

مجموعة القاهرة والقناة

1-نادي الداخلية. (القاهرة)

2-نادي بورتو السويس. (السويس)

3-نادي النصر. (القاهرة)

4-نادي القناة. (الإسماعيلية)

5-نادي بتروجت. (السويس)

6-نادي منتخب السويس. (السويس)

7-نادي الترسانة. (الجيزة)

8-نادي مصر. (الجيزة)

9-نادي المريخ. (بورسعيد)

10-نادي السكة الحديد. (القاهرة)

11-نادي المصرية للاتصالات. (القاهرة)

12-نادي بلبيس. (الشرقية)

13-نادي بورفؤاد. (بورسعيد)

14-نادي بنها. (القليوبية)

15-نادي الإنتاج الحربي. (القليوبية)

16-نادي وادي دجلة. (القاهرة)

مجموعة بحري والإسكندرية

1-نادي حرس الحدود. (الإسكندرية)

2-نادي بلدية المحلة. (الغربية)

3-نادي أبو قير للأسمدة. (الإسكندرية)

4-نادي الأوليمبي. (الإسكندرية)

5-نادي المنصورة. (الدقهلية)

6-نادي دكرنس. (الدقهلية)

7-نادي الرجاء. (مطروح)

8-نادي الحمام. (مطروح)

9-نادي سبورتنج. (الإسكندرية)

10-نادي ألعاب دمنهور. (البحيرة)

11-نادي كفر الشيخ. (كفر الشيخ)

12-نادي المجد السكندري. (الإسكندرية)

13-نادي المصري بالسلوم. (مطروح)

14-نادي الصيد بالمحلة. (الغربية)

15-نادي بيونيرز. (الدقهلية)

16-نادي الزرقا. (دمياط)