الزمالك يمثل إفريقيا في كأس العالم للأندية لكرة السلة

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 12:16

كتب : أحمد العريان

الزمالك - كرة سلة

بعد تحقيقه بطولة إفريقيا للمرة الثانية، ولأول مرة بنظامها الجديد تحت رعاية NBA، ستكون مكافأة الزمالك هي تمثيل إفريقيا ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة.

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة السلة، يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2022.

النسخة ستكون هي الأولى من تلك البطولة تاريخيا، وليكون الزمالك هو أول فريق يمثل قارة إفريقيا في البطولة.

أخبار متعلقة
مدرب يد الزمالك يكشف عن موقفه من تدعيم الفريق بمحترفين في كأس العالم الشحات يكشف أسباب تراجع أداء المنتخب وما حدث بعد كرة القائم أمام الزمالك مران الزمالك – انتظام أوناجم.. وتقسيمة بطول الملعب منافس الزمالك – تاسكر الكيني يحبط أرتا سولار في جيبوتي

وحسب بيان الاتحاد المصري لكرة السلة، فإن البطولة ستشهد مشاركة فرق بورجوس الإسباني بطل قارة أوروبا، وفلامينجو البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية، وليكلاند ماجيك بطل قارة أمريكا الشمالية.

وستقام البطولة في شهر فبراير المقبل لعام 2022، دون الكشف عن مقر إقامتها أو نظام البطولة حتى الآن.

الزمالك توج بطلا للدوري المصري لكرة السلة عن الموسم المنقضي، بجانب تتويجه ببطولة إفريقيا برعاية NBA عن الموسم قبل الماضي، والتي أقيمت قبل عدة أشهر بسبب تأجيلها جراء انتشار وباء كورونا.

يذكر أن الزمالك سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد أيضا خلال الشهر المقبل بعد تتويج الفريق بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الأهلي قبل أيام.

كرة سلة الزمالك كأس العالم للأندية لكرة السلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
عضو مجلس المصري: الإعلان عن معين الشعباني مدربا للفريق الإثنين 21 دقيقة | مصر
في الجول يكشف موعد بداية دوري الدرجة الثانية "إلغاء الخمسة تبديلات" 24 دقيقة | مصر
كلوب يتحدث عن غياب صلاح وماني المنتظر بسبب أمم إفريقيا 38 دقيقة | إفريقيا
الزمالك يمثل إفريقيا في كأس العالم للأندية لكرة السلة 51 دقيقة | رياضات أخرى
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب يد الزمالك يكشف عن موقفه من تدعيم الفريق بمحترفين في كأس العالم ساعة | رياضات أخرى
مدرب بيراميدز: انضممنا لناد كبير ولديه طموح.. ونتمنى استمرار السعيد 2 ساعة | الدوري المصري
حسين الشحات يكشف سبب خسارة الأهلي لـ الدوري.. وإصابة يتحامل عليها 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك