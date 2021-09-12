مدرب يد الزمالك يكشف عن موقفه من تدعيم الفريق بمحترفين في كأس العالم

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 11:30

كتب : عبد الرحمن فوزي

أوليفير روي - مدرب فريق الزمالك كرة يد

شدد أوليفير روي مدرب فريق اليد بنادي الزمالك على تفضيله لتدعيم الفريق بمحترفين لكن من بداية الموسم وليس لمباراة واحدة.

وقاد روي الزمالك للتتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 27-26 في أول مباريات المدرب الإسباني مع الفريق.

وقال روي في تصريحات لقناة الزمالك: "أفضل دائما أن يكون لدي لاعبين منذ البداية وأنا أثق فيهم جميعا".

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واستمر"لا يمكن أن استعين بلاعب من أجل مباراة واحدة فقط، هي لعبة جماعية وليست فردية، نعم هي مباراة تعطيك كأسا، ولكن هم قرروا أن يستعينوا بلاعب أو إثنين مع هذا اللاعب ويجب عليهم أن يخوضوا باقي الموسم بدونه".

وتابع "علي أن أثق في اللاعبين الموجودين لدي، هم 20 لاعبا ويجب أن أبدا معهم من البداية وإلى النهاية، وفكرتي هي إن كان لديك لاعبا محترفا فيجب أن يكون من بداية الموسم لنهايته ويلعب لصالح الفريق، فأنا أعرف فريقي وهو يعرف زملاؤه".

وأوضح "أعقتد أن التعاقد مع لاعب من أجل بطولة أو مباراة فقط، حينها لن يعطي كل ما لديه ولن تكون لديه الروح مثل اللاعبين الموجودين معي باستمرار ولن يكون شيء طيب لكل الموسم".

وأتم "إذا قرر الفريق التعاقد مع محترف للموسم كله سيكون مرحبا به، لأنه سيتدرب معي ويكون واحدا من الفريق، ولكن الآن لدي 20 لاعبا وهم الأفضل لي وللفريق".

كان الزمالك قد توج بطلا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بعد الفوز على الأهلي 28-27، وليتأهل الفريق إلى كأس العالم للأندية في السعودية خلال الشهر المقبل.

وأوقعت القرعة الزمالك في مواجهة برشلونة بطل دوري أبطال أوروبا في ربع نهائي البطولة.

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