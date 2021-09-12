مدرب بيراميدز: انضممنا لناد كبير ولديه طموح.. ونتمنى استمرار السعيد

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 11:07

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

تمنى حمد إبراهيم المدرب العام في جهاز إيهاب جلال في بيراميدز، استمرار عبد الله السعيد ضمن صفوف الفريق.

وقال إبراهيم عبر إذاعة أون سبورت: "عبد الله السعيد لاعب كبير، وهو من الأساسيات التي يتحدث عنها إيهاب جلال دائما. هو قائد للفريق ويلتف حوله اللاعبون وهذا أمر لا يتكرر في فرق كثيرة. نتمنى استمراره معنا ويساعد الفريق لأنه سيكون محملا بمسؤولية كبيرة معنا".

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قد صرح أن الزمالك يفاوض بيراميدز للحصول على السعيد (36 عاما).

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز للموسم الجديد – استمرار أنتوي والجباس.. وتواجد عبد الله السعيد وخماسي الشباب طارق حامد والسعيد على دكة بدلاء مصر.. وغياب الشحات حسين السيد: السعيد اقترب من الزمالك بنسبة 95%

ويستعد السعيد لموسمه الرابع مع بيراميدز الذي انضم له في يناير 2019 قادما من الأهلي السعودي.

وكان السعيد وقع على عقد انضمامه للزمالك في 2018 لكن الصفقة لم تكتمل، رحل اللاعب وقتها عن الأهلي لينضم إلى كوبس الفنلندي ثم انتقل للأهلي السعودي.

ويمتد عقد السعيد مع بيراميدز إلى 2023.

وأكمل حمد إبراهيم "خطوة الانتقال لـ بيراميدز مهمة لأنه ناد كبير ولديه طموح. تحدي كبير لنا في وجود لاعبين مختلفين ونحتاج لتقديم شيء مختلف معهم، وأن نعمل على تحقيق نجاح كبير معهم".

وتولى جلال تدريب بيراميدز أمس السبت.

التجربة هي الـ11 لـ إيهاب جلال في مسيرته التدريبية بعد فرق كهرباء الإسماعيلية، والحمام، وتليفونات بني سويف، وكفر الشيخ، ومصر للمقاصة، وإنبي، والزمالك، وأهلي طرابلس، والمصري، والإسماعيلي.

وأعلن بيراميدز أنه سيقيم مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء القادم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، لتقديم المدير الفني الجديد والحديث عن تفاصيل الاتفاق وشرح خطة النادي مع المدير الفني الجديد، في حضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز،وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي للحديث عن تفاصيل التعاقد مع جلال.

وسيكون جلال خليفة لـ تاكيس جونياس المدرب اليوناني السابق لـ بيراميدز.

بيراميدز عبد الله السعيد حمد إبراهيم
نرشح لكم
أخر الأخبار
عضو مجلس المصري: الإعلان عن معين الشعباني مدربا للفريق الإثنين 20 دقيقة | مصر
في الجول يكشف موعد بداية دوري الدرجة الثانية "إلغاء الخمسة تبديلات" 23 دقيقة | مصر
كلوب يتحدث عن غياب صلاح وماني المنتظر بسبب أمم إفريقيا 37 دقيقة | إفريقيا
الزمالك يمثل إفريقيا في كأس العالم للأندية لكرة السلة 50 دقيقة | رياضات أخرى
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب يد الزمالك يكشف عن موقفه من تدعيم الفريق بمحترفين في كأس العالم ساعة | رياضات أخرى
مدرب بيراميدز: انضممنا لناد كبير ولديه طموح.. ونتمنى استمرار السعيد ساعة | الدوري المصري
حسين الشحات يكشف سبب خسارة الأهلي لـ الدوري.. وإصابة يتحامل عليها 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك