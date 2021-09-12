مدرب بيراميدز: انضممنا لناد كبير ولديه طموح.. ونتمنى استمرار السعيد

تمنى حمد إبراهيم المدرب العام في جهاز إيهاب جلال في بيراميدز، استمرار عبد الله السعيد ضمن صفوف الفريق.

وقال إبراهيم عبر إذاعة أون سبورت: "عبد الله السعيد لاعب كبير، وهو من الأساسيات التي يتحدث عنها إيهاب جلال دائما. هو قائد للفريق ويلتف حوله اللاعبون وهذا أمر لا يتكرر في فرق كثيرة. نتمنى استمراره معنا ويساعد الفريق لأنه سيكون محملا بمسؤولية كبيرة معنا".

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قد صرح أن الزمالك يفاوض بيراميدز للحصول على السعيد (36 عاما).

ويستعد السعيد لموسمه الرابع مع بيراميدز الذي انضم له في يناير 2019 قادما من الأهلي السعودي.

وكان السعيد وقع على عقد انضمامه للزمالك في 2018 لكن الصفقة لم تكتمل، رحل اللاعب وقتها عن الأهلي لينضم إلى كوبس الفنلندي ثم انتقل للأهلي السعودي.

ويمتد عقد السعيد مع بيراميدز إلى 2023.

وأكمل حمد إبراهيم "خطوة الانتقال لـ بيراميدز مهمة لأنه ناد كبير ولديه طموح. تحدي كبير لنا في وجود لاعبين مختلفين ونحتاج لتقديم شيء مختلف معهم، وأن نعمل على تحقيق نجاح كبير معهم".

وتولى جلال تدريب بيراميدز أمس السبت.

التجربة هي الـ11 لـ إيهاب جلال في مسيرته التدريبية بعد فرق كهرباء الإسماعيلية، والحمام، وتليفونات بني سويف، وكفر الشيخ، ومصر للمقاصة، وإنبي، والزمالك، وأهلي طرابلس، والمصري، والإسماعيلي.

وأعلن بيراميدز أنه سيقيم مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء القادم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، لتقديم المدير الفني الجديد والحديث عن تفاصيل الاتفاق وشرح خطة النادي مع المدير الفني الجديد، في حضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز،وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي للحديث عن تفاصيل التعاقد مع جلال.

وسيكون جلال خليفة لـ تاكيس جونياس المدرب اليوناني السابق لـ بيراميدز.