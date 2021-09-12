حسين الشحات يكشف سبب خسارة الأهلي لـ الدوري.. وإصابة يتحامل عليها

كشف حسين الشحات جناح النادي الأهلي عن أسباب خسارة فريقه للقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي، وعن إصابة يتحامل عليها منذ فترة.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال حسين الشحات في تصريحات عبر قناة الحياة: "ألعب مصابا منذ فترة طويلة وأتحامل على نفسي لأن الإصابة تحتاج لفترة راحة طويلة، ولا نملك الوقت لمثل هذا الأمر. مجرد ارتداء قميص الأهلي، يخفف من الأمر".

الشحات وجه رسالة إلى رمضان صبحي لاعب الفريق السابق، فقال "حزنت طبعا لرحيل رمضان صبحي عن الأهلي. كنت أتمنى استمراره لكنه اختار نصيبه ورزقه ووجهته الأخرى، وفي كل الأحوال نلتقي في منتخب مصر وأتمنى له التوفيق والعودة من الإصابة".

وعن مروان محسن، قال الشحات "أقول لمروان محسن أحبك جدا على المستوى الشخصي سواء داخل الملعب أو خارجه. من أجدع وأفضل الشخصيات التي قابلتها، ومن أفضل المهاجمين الذين زاملتهم رغم أن التوفيق لم يحالفه. الجميع يحبه وأتمنى له التوفيق في محطته المقبلة".

جناح الأهلي تحدث أيضا عن ضياع لقب الدوري، فقال "نحن كلاعبين أسباب خسارة الدوري. قصرنا في بعض المباريات وأهدرنا نقاط هامة بسبب الإجهاد ربما. لدرجة أن موسيماني لم يملك الوقت لتدريبنا حتى، وفي المقابل حصل الزمالك على فترة راحة أطول أفادته".

وأضاف "متى شعرت بضياع الدوري؟ مباراة الإسماعيلي لأن الزمالك أخذ الأسبقية بسببها".

الشحات استمر "أقول لجماهير الأهلي لا تحزنوا مني بسبب فترة عدم التوفيق التي مررت بها. أوعدكم بموسم أفضل، وبطولات أكثر خلال الموسم المقبل".

وأتم "ننتظر مباريات كأس مصر، كأس السوبر المصري بفارغ الصبر لمصالحة الجماهير بعد ضياع لقب الدوري".

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري، في مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2020/2021 المنتهي.

وقال حسين الشحات في تصريحات عبر قناة الحياة: "ألعب مصابا منذ فترة طويلة وأتحامل على نفسي لأن الإصابة تحتاج لفترة راحة طويلة، ولا نملك الوقت لمثل هذا الأمر. مجرد ارتداء قميص الأهلي، يخفف من الأمر".

الشحات وجه رسالة إلى رمضان صبحي لاعب الفريق السابق، فقال "حزنت طبعا لرحيل رمضان صبحي عن الأهلي. كنت أتمنى استمراره لكنه اختار نصيبه ورزقه ووجهته الأخرى، وفي كل الأحوال نلتقي في منتخب مصر وأتمنى له التوفيق والعودة من الإصابة".

وعن مروان محسن، قال الشحات "أقول لمروان محسن أحبك جدا على المستوى الشخصي سواء داخل الملعب أو خارجه. من أجدع وأفضل الشخصيات التي قابلتها، ومن أفضل المهاجمين الذين زاملتهم رغم أن التوفيق لم يحالفه. الجميع يحبه وأتمنى له التوفيق في محطته المقبلة".

جناح الأهلي تحدث أيضا عن ضياع لقب الدوري، فقال "نحن كلاعبين أسباب خسارة الدوري. قصرنا في بعض المباريات وأهدرنا نقاط هامة بسبب الإجهاد ربما. لدرجة أن موسيماني لم يملك الوقت لتدريبنا حتى، وفي المقابل حصل الزمالك على فترة راحة أطول أفادته".

وأضاف "متى شعرت بضياع الدوري؟ مباراة الإسماعيلي لأن الزمالك أخذ الأسبقية بسببها".

الشحات استمر "أقول لجماهير الأهلي لا تحزنوا مني بسبب فترة عدم التوفيق التي مررت بها. أوعدكم بموسم أفضل، وبطولات أكثر خلال الموسم المقبل".

وأتم "ننتظر مباريات كأس مصر، كأس السوبر المصري بفارغ الصبر لمصالحة الجماهير بعد ضياع لقب الدوري".

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري، في مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2020/2021 المنتهي.