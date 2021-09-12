مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: كل طلبات كيروش مجابة.. سنؤجل كأس مصر إذا استدعى الأمر

شدد مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري، أن فكرة تأجيل مباريات كأس مصر، أمر وارد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تأجيل مباريات كأس مصر أمر وارد، لأن الأولوية ستكون للمنتخب".

وأردف "كل طلبات كارلوس كيروش مجابة، وإذا طلب ذلك التأجيل بنية الدخول في معسكر طويل سنحقق له ذلك".

وأوضح "كيروش سيصل مصر يوم 14 أو 15 سبتمبر، وسنعقد معه جلسة لمعرفة طلباته ورأيه في ذلك الأمر".

وعلم FilGoal.com أن هناك احتمالية لتأجيل كل المباريات التي ستُلعب بداية من يوم 1 أكتوبر وبدء معسكر المنتخب لمباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم في ذلك التاريخ.

وكذلك، طُرحت فكرة تقديم مباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر المقررة يوم 2 أكتوبر لتُلعب قبل ذلك مع تأجيل كل مباريات كأس مصر المقررة في شهر أكتوبر.

ويخوض كيروش أول مباراة له في تدريب منتخب مصر، خلفا لحسام البدري، في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل ضد منتخب ليبيا، على أن يواجهه مرة أخرى بعد 4 أيام في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وتتصدر ليبيا المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم بـ 6 نقاط، أمام مصر بـ 4 نقاط والجابون بنقطة وحيدة وأنجولا دون رصيد.

ويتأهل متصدر كل مجموعة للمرحلة النهائية من التصفيات.