الشحات يكشف أسباب تراجع أداء المنتخب وما حدث بعد كرة القائم أمام الزمالك

شدد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر على أن الإجهاد ونقص التجماعات تسببا في المستوى الذي ظهر به منتخب مصر مشيرا إلى أن اللاعبين سيقدموا كل ما لديهم مع الجهاز الفني الجديد للوصول لكأس العالم.

وقال حسين الشحات في تصريحات لقناة الحياة: "أشكر الكابتن حسام البدري وجهازه وأتمنى لهم التوفيق في المستقبل، كل اللاعبين كانوا مرهقين أمام أنجولا وهو ما ظهر واضحا ونجحنا في الفوز في النهاية. لم نكن موفقين أمام الجابون وكان هدفنا الفوز ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف "نقص التجمعات والمباريات الودية هي السبب في الظهور بهذا الشكل مع غياب الانسجام والإرهاق. كان تركيز كل اللاعبين مع فرقهم فقط سواء في البطولات المحلية أو الإفريقية".

منتخب مصر فاز على أنجولا بهدف دون رد وتعادل مع الجابون بهدف لكا منهما لتتم إقالة حسام البدري وتعيين كارلوس كيروش.

وواصل "نريد أن نقدم أفضل ما لدينا في المباريات المقبلة مع الجهاز الفني الجديد لنتصدر المجموعة وبعدها الوصول لكأس العالم".

وعن موسيماني، قال: "إنه واحد من أفضل المدربين في إفريقيا كان يعرف أغلب لاعبي الفريق قبل تواجده وبدأ في تنفيذ أفكاره سريعا ومنذ اللحظة الأولى قال لنا "هدفنا الفوز ببطولة إفريقيا".

وتابع عن نهائي إفريقيا أمام الزمالك "كان حديثنا قبل المباراة أن هذه هي المباراة الأهم في الموسم نهائي بطولة إفريقيا أمام الزمالك منافسك المباشر في مصر فلا بديل عن الفوز، قلنا أننا يجب أن نسجل هدف في البداية ونسيطر على المباراة وهو ما فعلناه ولكن الزمالك عاد في المباراة بعدها".

واستطرد "دعوت الله كثيرا بعد التسديدة التي ارتطمت بالقائم وبعد ارتطام كرة زيزو بالقائم تأكدت من فوزنا وهو ما حدث، إنها لحظة لن تنسى بالطبع".

وأتم عن استبعاده من مباراة الميدالية البروزنية في كأس العالم الأخيرة "فوجئت باستبعادي من مباراة المركز الثالث، كل المشجعين المتواجدين في الملعب خضعوا لفحص كورونا قبل المباراة، لم أكن أعلم بأن الجماهير المتواجدة في الملعب خارج الفقاعة ولا يمكن مصافحتهم ولكن في النهاية تقبلت القرار أنا وكهربا".