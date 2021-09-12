أمير توفيق يكشف حقيقة رحيل سعد سمير وفسخ تعاقد أجايي

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 00:23

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

شدد أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي على أن الفريق أنهى صفقاته بعد تلبية احتياجات الجهاز الفني مشيرا إلى أن بعض اللاعبين قد يخرجون على سبيل الإعارة في الأيام المقبلة.

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة الحياة: "أغلقنا ملف الصفقات ولبينا احتياجات الجهاز الفني بشكل كبير وإذا حدث أي شيء قادم فسيكون استثناء".

أخبار متعلقة
حوار - عمار حمدي: لقب التاسعة الأغلى في تاريخ الأهلي.. والشناوي حذرني من "الأكل" منافس الأهلي – تعادل بطلي النيجر وبوروندي.. والحسم في دار السلام محمد بسام يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضاته مع الأهلي.. والموقف الحالي

وأضاف "سعد سمير متواجد معنا حتى الآن، إذا جاء عرض للاعب سنتحدث معه ونصل للأفضل له وللنادي. سعد سمير واحد من اللاعبين المهمين في غرفة خلع الملابس وله تاريخ كبير في الأهلي دون إثارة أي مشاكل".

وواصل "مروان محسن قدم كل ما لديه لمساعدة الأهلي ولم يقم بإثارة أي مشكلة، تعرض لبعض الاهتزاز في مستواه ولكن في النهاية بذل كل ما لديه وأتمنى له التوفيق".

واستطرد "لم نقم بفسخ التعاقد مع أجايي ولم يطلب أموالا كثيرة للرحيل ولم نجلس معه بخصوص ذلك. أجايي في قائمة الانتظار بسبب عدد المحترفين وهو واحد من اللاعبين الهامين بالنسبة لنا حتى وإن كان هناك بعض الخلافات فنية فالعلاقة يسودها الاحترام. إنه متواجد معنا ولاعب في الفريق وإذا وصل عرض سننظر في الأمر".

وأتم "الموقف بالنسبة لكريم نيدفيد ومحمد عبد المنعم لا يختلف عن البقية، قد يخرج بعض اللاعبين على سبيل الإعارة في الأيام المقبلة ولكن حتى الآن لم يحدث أي شيء".

الأهلي يستعد الآن لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري والمقرر إقامته 21 سبتمبر الجالي على ملعب برج العرب.

سعد سمير الأهلي جونيور أجايي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الشحات يكشف أسباب تراجع أداء المنتخب وما حدث بعد كرة القائم أمام الزمالك 44 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – إصابة تاو مع منتخب جنوب إفريقيا.. ويغيب عن السوبر 53 دقيقة | الدوري المصري
تنس - إنجاز أسطوري.. رادوكانو المصنفة 150 تحصد لقب أمريكا المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
أمير توفيق يكشف حقيقة رحيل سعد سمير وفسخ تعاقد أجايي ساعة | الدوري المصري
مصيلحي: تحدثت مع جنش للانضمام لـ الاتحاد السكندري.. وقرار سيسيه هو الاحتراف الخارجي ساعة | الدوري المصري
أحمد الأحمر يكشف أسباب الاعتزال الدولي والاحتفال على طريقة شيكابالا ساعة | رياضات أخرى
كيليني: رونالدو من الماضي.. هذا سيكون فريق ديبالا الآن ساعة | الدوري الإيطالي
حسين لبيب: لن نواجه برشلونة من أجل التمثيل المشرف.. وهذا موقف الصفقات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك