أمير توفيق يكشف حقيقة رحيل سعد سمير وفسخ تعاقد أجايي

شدد أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي على أن الفريق أنهى صفقاته بعد تلبية احتياجات الجهاز الفني مشيرا إلى أن بعض اللاعبين قد يخرجون على سبيل الإعارة في الأيام المقبلة.

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة الحياة: "أغلقنا ملف الصفقات ولبينا احتياجات الجهاز الفني بشكل كبير وإذا حدث أي شيء قادم فسيكون استثناء".

وأضاف "سعد سمير متواجد معنا حتى الآن، إذا جاء عرض للاعب سنتحدث معه ونصل للأفضل له وللنادي. سعد سمير واحد من اللاعبين المهمين في غرفة خلع الملابس وله تاريخ كبير في الأهلي دون إثارة أي مشاكل".

وواصل "مروان محسن قدم كل ما لديه لمساعدة الأهلي ولم يقم بإثارة أي مشكلة، تعرض لبعض الاهتزاز في مستواه ولكن في النهاية بذل كل ما لديه وأتمنى له التوفيق".

واستطرد "لم نقم بفسخ التعاقد مع أجايي ولم يطلب أموالا كثيرة للرحيل ولم نجلس معه بخصوص ذلك. أجايي في قائمة الانتظار بسبب عدد المحترفين وهو واحد من اللاعبين الهامين بالنسبة لنا حتى وإن كان هناك بعض الخلافات فنية فالعلاقة يسودها الاحترام. إنه متواجد معنا ولاعب في الفريق وإذا وصل عرض سننظر في الأمر".

وأتم "الموقف بالنسبة لكريم نيدفيد ومحمد عبد المنعم لا يختلف عن البقية، قد يخرج بعض اللاعبين على سبيل الإعارة في الأيام المقبلة ولكن حتى الآن لم يحدث أي شيء".

الأهلي يستعد الآن لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري والمقرر إقامته 21 سبتمبر الجالي على ملعب برج العرب.