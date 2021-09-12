مصيلحي: تحدثت مع جنش للانضمام لـ الاتحاد السكندري.. وقرار سيسيه هو الاحتراف الخارجي

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن تواصله مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك، للانضمام للفريق.

وقال مصيلحي عبر أون تايم سبورتس: "تحدثت مع جنش حارس مرمى الزمالك ووكيله للانضمام للاتحاد السكندري".

وأكمل "نعلم أن فاركو وفيوتشر لديهما اهتمام بضم اللاعب، وهما متفوقان علينا في الماليات ولكن جنش اسكندراني ونحن مهتمون بضمه".

وانضم جنش للزمالك من الأولمبي عام 2011، ولعب مع الفريق 114 مباراة استقبل فيهم 79 هدفا وخرج بشباك نظيفة 58 مرة.

وأتم عن جناح الفريق، الذي كان معارا له من الزمالك، رزاق سيسيه: "قرار سيسيه هو الاحتراف الخارجي ولن يلعب في مصر. على جمهور الاتحاد السكندري أن يعلم أننا حاولنا الحفاظ عليه للحظة الأخيرة".

الإيفواري سيسيه (22 عاما) انضم إلى الزمالك قادما من أسوان في صيف 2017.

وخرج سيسيه معارا إلى الاتحاد السكندري 4 مرات، لكنه تعرض لإصابة في الركبة بالموسم الماضي تطلبت جراحه وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.