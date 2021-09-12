أحمد الأحمر يكشف أسباب الاعتزال الدولي والاحتفال على طريقة شيكابالا

كشف أحمد الأحمر أسطورة كرة اليد بنادي الزمالك أسباب احتفاله بكأس السوبر الإفريقي على طريقة قائد فريق كرة القدم محمود عبد الرازق شيكابالا مشيرا إلى أن المباراة كانت على مستوى عال بين الفريقين.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في الثانية الأخيرة من المباراة التي أقيمت في صالة ملعب حسن مصطفى بفضل هدف قاتل من يحيى الدرع ليتأهل لكأس العالم للأندية.

وقال أحمد الأحمر في تصريحات لقناة الحياة عن لقاء السوبر الإفريقي: "مباراة فنية عالية تليق بكرة اليد المصرية والتي تقدم أفضل مستوياتها في الفترة الأخيرة سواء في كأس العالم أو الأولمبياد. إنها خسارة أن يفقد أي فريق من الاثنين الفرصة للمشاركة في كأس العالم".

وأضاف "بطولة هامة وكبيرة بالنسبة لنا وحلم، البطولة السابعة لنا كنادي الزمالك".

وعن مواجهة برشلونة في كأس العالم للاندية، قال: "المباراة صعبة جدا أمام برشلونة لأنه يضم أفضل لاعبي العالم وفاز بدوري أبطال أوروبا، ولكن نحن نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين وسنستعد جيدا للمباراة. لعبنا مباراة أمس دون أن نصل لأفضل مستوياتنا مع مدرب جديد".

وواصل عن الاحتفال بالكأس على طريقة شيكابالا "إنه رمز من رموز نادي الزمالك وفي أي مشكلة لابد أن ندعم بعض وفي الاحتفالات كلنا نشجع بعضنا البعض وليس في كرة القدم واليد فقط بل في كل الألعاب".

وأتم عن الاعتزال الدولي "لدينا منتخب قوي ولاعبين على مستوى عالي جدا يمكنهم قيادة راية المنتخب، هذه هي سنة الحياة لا يوجد أحد سيلعب طوال عمره. في هذه الفترة أحتاج لمزيد من الهدوء وبالنسبة لي هذا أفضل، الكل يطالب بوجودي وهذا أمر رائع ولكن إذا انخفض مستواي في أي وقت سيكون المطالبات مختلفة. اتخذت القرار الأفضل وأشعر بالراحة لذلك".