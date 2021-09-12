كيليني: رونالدو من الماضي.. هذا سيكون فريق ديبالا الآن

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 00:10

كتب : أحمد أباظة

كريستيانو رونالدو - جورجيو كيليني - يوفنتوس

أبدى جورجيو كيليني قائد يوفنتوس اعتقاده أن الفريق يجب أن يفخر بما قدمه على صعيد الأداء رغم الخسارة أمام نابولي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإيطالي.

وقال كيليني في تصريحاته لـ "دازن" عقب المباراة: "الفريق كان متحدا خلال المباراة ولذلك يجب أن نشعر بالرضا والفخر تجاه ما رأيناه بوضع كل العوامل في الاعتبار".

ولعب يوفنتوس هذه المباراة بدون لاعبيه اللاتينيين بسبب عودتهم في وقت متأخر من التوقف الدولي، وعلى رأسهم أرتور ميلو وكايو جورجي، كما يغيب فيديريكو كييزا أيضا للإصابة.

أخبار متعلقة
كلوب: من المزعج أن أتحدث عن انتقالات اللاعبين 5 ملايين مرة.. ولم أتوقع صفقة رونالدو ثنائية ومطاردة للتاريخ.. ماذا قدم رونالدو في الظهور الأول مع مانشستر يونايتد؟ مدرب نيوكاسل بعد مواجهة رونالدو: هذه غريزة الهداف.. إنه النجم الحقيقي أولى كلمات رونالدو عقب العودة: لهذا يدعى أولد ترافورد "مسرح الأحلام"

وأضاف كيليني "كنا نستحق الخروج بنتيجة إيجابية ولكن كل ما يمكننا فعله هو إكثار العمل وتقليل الحديث. كنا نعلم أننا سنواجه صعوبات في هذا الموسم، رغم أننا لم نكن نتوقع أن نتواجد في هذا الموقف بعد 3 مباريات من بداية الموسم".

على الناحية الأخرى، غادر كريستيانو رونالدو صفوف الفريق في نهاية أغسطس وانضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث لعب معه المباراة الأولى وسجل هدفين في شباك نيوكاسل يونايتد.

وبسؤاله عن فقدان رونالدو قال كيليني: "حين يكون لديك لاعبا من الطراز العالمي مثل كريستيانو، لا يمكنك إلا استخدام الفريق في اللعب لأجله. يجب أن نشعر بالامتنان لما قدمه كريستيانو لنا خلال 3 سنوات في يوفنتوس، ولكننا نواصل الآن".

وأوضح "هذا سيكون فريق باولو ديبالا الآن. على مر آخر عامين اضطر لخفض معدل أهدافه بسبب وجود كريستيانو، ولكنه لاعب هام للغاية بالنسبة للفريق ويحظى باعتراف الجميع".

يذكر أن يوفنتوس لم يحقق أي فوز حتى الآن في الدوري الإيطالي، حيث تعادل مع أودينيزي 2-2 وخسر أمام إمبولي 1-0 قبل الخسارة الأخيرة على يد نابولي.

رونالدو كيليني يوفنتوس الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الشحات يكشف أسباب تراجع أداء المنتخب وما حدث بعد كرة القائم أمام الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – إصابة تاو مع منتخب جنوب إفريقيا.. ويغيب عن السوبر 2 ساعة | الدوري المصري
تنس - إنجاز أسطوري.. رادوكانو المصنفة 150 تحصد لقب أمريكا المفتوحة 2 ساعة | رياضات أخرى
أمير توفيق يكشف حقيقة رحيل سعد سمير وفسخ تعاقد أجايي 2 ساعة | الدوري المصري
مصيلحي: تحدثت مع جنش للانضمام لـ الاتحاد السكندري.. وقرار سيسيه هو الاحتراف الخارجي 2 ساعة | الدوري المصري
أحمد الأحمر يكشف أسباب الاعتزال الدولي والاحتفال على طريقة شيكابالا 3 ساعة | رياضات أخرى
كيليني: رونالدو من الماضي.. هذا سيكون فريق ديبالا الآن 3 ساعة | الدوري الإيطالي
حسين لبيب: لن نواجه برشلونة من أجل التمثيل المشرف.. وهذا موقف الصفقات 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك