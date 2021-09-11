انتهت المغامرة الأوروبية.. ديفيد لويز ينضم إلى فلامنجو

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 23:30

كتب : FilGoal

ديفيد لويز - فلامنجو

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي عن التعاقد مع ديفيد لويز في صفقة انتقال حر.

ووقّع لويز على عقد يربطه بـ فلامنجو حتى ديسمبر 2022 بعد انتهاء عقده مع أرسنال.

ويعود لويز للملاعب البرازيلية لأول مرة منذ رحيله عن فيتوريا في 2007 للانضمام إلى بنفيكا البرتغالي وقتها.

وقدّم فلامنجو لاعبه الجديد عن طريق فيديو يستعرض المدن التي مر خلالها في مسيرته الأوروبية.

كما أعلن عن ارتدائه القميص رقم 23 على غرار ليبرون جيمس نجم الـNBA.

ولعب لويز (34 عاما) في صفوف أرسنال بين 2019 و2021 وخاض معه 73 مباراة مسجلا 4 أهداف.

كما لعب لـ تشيلسي على فترتين تخللتهما حقبة في باريس سان جيرمان.

وفاز لويز بالعديد من الألقاب المهمة خلال مسيرته الأوروبية، أهمها دوري أبطال أوروبا 2012، والدوري الأوروبي 2013 و2019 مع تشيلسي.

ويمتلك لويز 57 مباراة دولية مع البرازيل سجل خلالها 3 أهداف، وتواجد في قائمة كوبا أمريكا 2011، كما شارك في نسخة 2015.

وساهم لويز في التتويج بكأس القارات 2013، وشارك في كأس العالم 2014.

ويضم فلامنجو في صفوفه أسماء كبيرة أخرى، على غرار الحارس دييجو ألفيش، وجابرييل باربوسا، ودييجو ريباس، وفيليبي لويس، وكينيدي، وماوريسيو إيسلا، ورودريجو كايو، وإيفرتون ريبيرو، وجورجيان دي أراسكيتا.

ديفيد لويز فلامنجو
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