عبد العاطي يوضح أهمية فترة الإعداد لـ فاركو

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 23:10

كتب : FilGoal

مجدي عبد العاطي - أسوان - الزمالك

شدد مجدي عبد العاطي، المدير الفني لـ فاركو، على أهمية فترة الإعداد التي يخوضها الفريق البرتقالي قبل بدأ المنافسات في مسابقة الدوري المصري.

وقال مجدي عبد العاطي في تصريحات صحفية: "فترة الإعداد الأولى والتي أقيمت في الإسكندرية كانت هدفها اختبار العناصر المتواجدة في الفريق لتحديد المراكز المطلوبة قبل بدأ المنافسات في الدوري الممتاز بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين بعد الراحة التي حصل عليها الفريق بعد انتهاء الموسم الماضي".

شدد عبد العاطي: "معسكر الفريق الذي يقام في مدينة السادس من أكتوبر وينتهي يوم 22 سبتمبر الجاري هدفه تحقيق عنصر الانسجام بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى".

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وأضاف المدير الفني لنادي فاركو: "تأخر انطلاق الموسم الكروي الجديد في مصلحتنا من أجل الاستعداد بقوة وترتيب الأوراق وخوض مباريات ودية أكثر".

وعن اختلاف المنافسات في دوري الدرجة الثانية والدوري الممتاز، شدد: "كان لدي تجربة سابقة مع أسوان تشبه تجربة فاركو، لا يوجد فارق كبير وربما يكون الممتاز ب أصعب من دوري الشهرة والإضاءة بسبب طبيعة المنافسة حول الصعود".

وواصل مجدي عبد العاطي حديثه أنه سيحاول "تحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى بالفريق والصفقات الجديدة لتحقيق أفضل المستويات وتحقيق نتائج إيجابية مشيرا إلى أن طموحات فريق فاركو هو المنافسة بقوة في الممتاز وليس الاستمرار فقط بالممتاز في الموسم المقبل".

وأتم مدرب نادي فاركو، بالاحترافية التي تتعامل بها إدارة النادي مع كافة العناصر داخل النادي.

فاركو مجدي عبد العاطي في الدوري
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