أتليتك بلباو يقفز إلى الصدارة مؤقتا ويلحق بـ مايوركا الهزيمة الأولى

فاز أتليتك بلباو على ضيفه مايوركا بهدفين دون رد في ملعب سان ماميس بالجولة الرابعة للدوري الإسباني.

وسجّل أتليتك بلباو هدفيه في الشوط الثاني بواسطة داني فيفيان، وإنياكي ويليامز.

ليرفع أتليتك بلباو رصيده إلى 8 نقاط ويقفز إلى صدارة المسابقة مؤقتا، فيما تجمّد رصيد مايوركا عند 7 نقاط في المركز السابع.

وواصل أتليتك بلباو الإبقاء على رصيده خاليا من الهزائم، فيما تلقى مايوركا هزيمته الأولى بعد انتصارين وتعادل.

وتواصل عجز مايوركا عن الفوز على أتليتك بلباو للمباراة التاسعة على التوالي، إذ يرجع انتصار فريق الجزيرة الأخير على زعماء الباسك إلى فبراير 2011.

وشهدت المباراة مشاركة ويليامز في مباراته رقم 300 بقميص أتليتك بلباو.

أتليتك بلباو كاد أن يتقدّم في الدقيقة 16 برأسية راؤول جارسيا، لكن فير نينيو لاعب مايوركا أبعد الكرة من على خط المرمى ببراعة.

في الشوط الثاني انتهى صمود مايوركا، فافتتح المدافع فيفيان الأهداف برأسية بعد عرضية إيكر مونيايين في الدقيقة 68.

ليسجل فيفيان أول هدف في مسيرته بقميص أتليتك بلباو بعد تصعيده للفريق الأول.

الهدف الثاني لم يتأخر كثيرا وسُجل بواسطة ويليامز بعد تمريرة حاسمة جديدة من مونيايين في الدقيقة 74.

ليسجل ويليامز أول هدف له في ملعب سان ماميس منذ 6 يناير الماضي عندما هز شباك برشلونة.

وفي مباراة أخرى بوقتٍ سابق من السبت، خطف رايو فايكانو نقطة قاتلة أمام مضيفه ليفانتي وأجبره على التعادل 1-1 بملعب سيوتات دي فالنسيا.

روجر مارتي تقدّم لـ ليفانتي من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

لكن البديل سيرجي جوارديولا أدرك التعادل لـ رايو في ظهوره الأول مع الفريق بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد عرضية البديل البرتغالي بيبي.

ليرفع ليفانتي رصيده إلى 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة في المركز 12 دون أي انتصار.

بينما رفع رايو رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر.