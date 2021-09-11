في موقعة ركلات الجزاء.. أتالانتا يسقط في ملعبه على يد فيورنتينا

تغلب فيورنتينا على مضيفه أتالانتا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما في بيرجامو ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإيطالي.

البداية أتت لصالح أتالانتا في الدقيقة 10 بهدف بيرات دجيمسيتي، إلا أن حكم المباراة قرر عدم احتسابه بداعي التسلل، بعد 4 دقائق من المراجعة عبر تقنية الفيديو.

ووقت أولى المشاكل في صفوف فينشنزو إيتاليانو مدرب فيورنتينا بإصابة لورنزو فينوتي في الدقيقة 25، ليخرج ويحل ألفارو أودريوزولا الوافد الجديد من ريال مدريد بدلا منه.

وفي الدقيقة 30 لمس يواكيم مايهلي لاعب أتالانتا الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، رفض الحكم فاليريو ماريني احتسابها في بادئ الأمر، قبل أن تأتيه الإشارة من غرفة الفيديو ليتغير القرار.

وبالفعل نال مايهلي الإنذار بسبب لمسة اليد، وسجل دوسان فلاهوفيتش الهدف الأول للفيولا من نقطة الجزاء في أسفل الزاوية اليسرى في الدقيقة 33، ثم ينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهذا الهدف.

مع بداية الشوط الثاني ارتكب بيرات دجيمسيتي مخالفة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 47 ليحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية، وتعود اللقطة للمراجعة بتقنية الفيديو التي أيدت قرار الحكم، ومنها سجل فلاهوفيتش الهدف الثاني بنفس الطريقة في الدقيقة 49، ولكن على اليمين هذه المرة.

ثالث أهداف المباراة وهدف أتالانتا الوحيد أتى بنفس الطريقة، حين سقط البديل روبن جوسينز داخل منطقة جزاء فيورنتينا، ليكمل الحكم اللعب ثم يحتسب ركلة الجزاء بفضل تقنية الفيديو مرة أخرى، فيسجلها دوفان زاباتا في الدقيقة 65 على اليسار.

النتيجة رفعت رصيد فيورنتينا إلى 6 نقاط في المركز السادس مؤقتا، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 4 نقاط في المركز العاشر، بعد تعرضه للخسارة الأولى في هذا الموسم.